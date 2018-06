Ecco cosa rivelano le mani e le unghie sul nostro stato di salute

F1 – Significativo successo di Vettel in Canada - Seb svela : “Ecco cosa ho pensato gli ultimi 10 giri” : Sebastian Vettel sorridente ed euforico dopo la vittoria al Gp del Canada: le parole del tedesco della Ferrari, nuovo leader della classifica piloti Una gara senza troppi colpi di scena, oggi in Canada. Il vincitore del settimo appuntamento della stagione 2018 di F1 è un eccellente Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, partito in pole position, è riuscito a rimanere in testa e conquistare la sua 50ª vittoria in carriera. E’ festa a ...

Soccorso dei naviganti in pericolo e accoglienza dei rifugiati : Ecco cosa dicono le norme internazionali : ... sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale." Se si guarda al ...

Laura Pausini - scontro con Massimo Bernardini sugli "ammiccamenti" : Ecco cosa è successo. Il web si divide : Nelle sue intenzioni, voleva essere una legittima critica da fan. Peccato che l'effetto ottenuto dal giornalista e conduttore Massimo Bernardini non è stato quello sperato e su Twitter si è scatenata ...

Biondo ed Elettra Lamborghini allo Slimefest : Ecco cosa hanno confessato sul loro futuro : Un giornata di festa tra giochi, musica e tantissimo divertimento. E' stato un vero successo lo Slimefest , evento organizzato da Nickelodeon, che per l'edizione 2018 si è trasferito a Mirabilandia. ...

Meteo - non fatevi illusioni l’estate può aspettare. Ecco che cosa ci aspetta nei prossimi giorni : Sembrava davvero fosse scoppiata l’estate e invece no. La stagione prosegue infatti a singhiozzo e fenomeni violenti si alternano a fiammate africane e così andrà avanti. L’alta pressione africana di questi giorni , si legge su ilMeteo.it, sarà messa subito in crisi già da lunedì sera quando una perturbazione atlantica busserà alle porte dell’Italia, portando temporali al Nordovest con grandine e colpi di vento.Martedì e ...

Juventus - senti Chiellini : “scudetto o Champions? Ecco cosa dico” : Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato delle ambizioni bianconere per la prossima stagione dopo i successi di quest’anno sotto la guida di Allegri “Scudetto o Champions? Il prossimo anno punteremo a tutto come sempre, con grande serenità, ora ci riposiamo con tranquillità e poi sarà un’altra grande annata come le altre, ne sono sicuro”. Sono le parole di Giorgio Chiellini, nuovo capitano della Juventus ...

Royal family - l’incidente a Buckingham Palace ferma la festa : Ecco cosa è successo a un maresciallo a cavallo : Durante la sfilata delle forze armate per la festa inglese Trooping the Colour, il maresciallo Marshal Guthrie, 79 anni, ha avuto un malore (probabilmente a causa del caldo) mentre era a cavallo, a Buckingham Palace. Guthrie è caduto a terra ed è stato subito soccorso sul posto dai paramedici ed è stato portato in ospedale. Fortunatamente, il giorno dopo, era già in via di guarigione. L’incidente ha tardato di qualche minuto l’uscita ...

Sarri e la rivelazione agli amici : “Ecco cosa farò l’anno prossimo” : Maurizio Sarri alle prese con importanti decisioni per la propria carriera, sarà una lunga estate per il tecnico ex Napoli Il futuro di Maurizio Sarri è una delle incognite ancora irrisolte di questa prima parte di calciomercato. Il tecnico ormai ex Napoli, è stato accostato a diversi top club europei, dal Chelsea al Real Madrid, sino al Tottenham in caso d’addio di Pochettino. Al momento però nulla di fatto, ed il Corriere del Mezzogiorno ...

Festa dei nani da giardino : Ecco cosa celebra oggi il divertentissimo Doodle di Google : Date uno sguardo ai giardini lussureggianti della Germania, e potreste vedere un “Gartenzwerg” con un cappello rosso: oggi Google celebra con un Doodle la “Festa dei nani da giardino”, una giornata dedicata a queste piccole statue e al loro ruolo nella storia tedesca. Le rappresentazioni di gnomi sono apparse nell’Anatolia del XIII secolo e sono riemerse nell’Italia del XVI secolo. Il comune nano da giardino è ...

F1 - Ricciardo svela la strategia gomme e pit stop della Red Bull : ” Ecco cosa faremo” : Daniel Ricciardo parla dopo le qualifiche sul circuito del Canada: le parole dell’australiano della Red Bull Dopo 17 anni la Ferrari torna a conquistare la pole position in Canada. Sebastian Vettel con il tempo migliore delle qualifiche, sul circuito di Montreal, è infatti il poleman di giornata e domani partirà dalla prima casella sulla griglia di partenza. Seguiranno al pilota tedesco, il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas e ...

F1 – Raikkonen non ha voglia di parlare dopo le qualifiche in Canada : “Ecco cosa è successo” : Kimi Raikkonen nero di rabbia dopo l’errore nelle qualifiche del Gp del Canada: le parole del ferrarista Splendida pole position per Sebastian Vettel oggi a Montreal. Il tedesco della Ferrari ha fermato il cronometro sull’1.10.764, regalando alla Scuderia di Maranello una pole position canadese che mancava dal 2001. dopo 17 anni Vettel riporta la Ferrari sulla prima casella di partenza del Gp del Canada, lasciandosi alle spalle ...

"Posso dire che..?". Ecco cosa voleva dire Conte in Aula prima che Di Maio lo gelasse : Una sguardo, un rapido muoversi di labbra, "Posso dire...", un sEcco "No" come risposta. È quanto accaduto nell'Aula di Montecitorio un paio di giorni fa, quando il neo presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenziava l'Aula per chiederne la fiducia. Nel debutto di fronte ai deputati, però, un'esitazione: Conte si rivolge al vicepremier Luigi Di Maio, seduto alla sua destra. Gli fa una domanda e ottiene come risposta un sEcco ...