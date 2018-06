E3 | presentata la modalità multigiocatore di Prey

eurogamer

(Di lunedì 11 giugno 2018) Sembra che Arkane Studios non abbia la minima intenzione di abbandonare, infatti durante la conferenza E3 di Bethesda ha fatto alcuni annunci interessanti. Dopo aver annunciato laMooncrash (che fa della proceduralità il suo cavallo di battaglia) si è parlato di di unaonline chiamata Typhon Hunter. Come riporta PC Gamer in questaun sopravvissuto dovrà vedersela contro 5 mimic che avranno il compito di farlo fuori. Typhon Hunter sarà disponibile quest'estate su tutte le piattaforme.Read more…