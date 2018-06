E3 2018 | Wolfenstein YoungBlood annunciato con un trailer

eurogamer

(Di lunedì 11 giugno 2018) Dopo il pazzescodi Rage 2 Bethesda manda in campo, DLC standalone per le avventure del soldato B.J Blazkowicz.Ilmostra una Parigi alternativa del 1980 conquistata dall'esercito tedesco e due ragazze che si preparano a combatterlo. Che speranze potranno mai avere contro un esercito? Ah si, ci siamo dimenticati di dirvi che tali gentili donzelle sono le figlie di B.J Blazkowicz, meglio conosciuto come Terror Billy.è un'espansione pensata per la cooperativa e sarà disponibile nel 2019. Qui sotto vi lasciamo il teaser.Read more…