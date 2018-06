E3 2018 | We Happy Few arriva nel mese di agosto Nuovo story trailer mostrato alla

eurogamer

: #WeHappyFew: annunciata la data di uscita nel corso della conferenza #E32018 di Microsoft. - Eurogamer_it : #WeHappyFew: annunciata la data di uscita nel corso della conferenza #E32018 di Microsoft. - ProjectXboxIT : We Happy Few è imminente su Xbox One e PC: uscita estiva in agosto -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Microsoft, durante la conferenza E3, ha presentato undedicato a WeFew. Questa notizia è stata accompagnata da una serie di annunci, tra cui l'acquisizione di Compulsion Games da parte di Microsoft Studios, i creatori di WeFew. Il gioco sarà rilasciato il 10.Come riporta Dualshockers, ilmostra alcuni dei personaggi che saranno presenti in WeFew, un gioco che esplora un mondo in cui gli individui sopprimono i loro sentimenti negativi con l'ingestione di una droga chiamata Joy. Prendendo spunto da storie distopiche come Brave New World e Nineteen Eighty-Four, il gioco esplora ciò che accadrà a questi "Downers", che si rifiutano di prendere la droga.Questo particolarepresentava una serie di personaggi giocabili: Arthur, Sam Lowry e Uncle Jack, i quali si rifiutano di prendere Joy per una serie di motivi. Read more…