E3 2018 | un nuovo trailer per Final Fantasy Stormblood

E3 2018 : Shadow of the Tomb Raider si mostra in un nuovo trailer di gameplay alla conferenza Square Enix : La conferenza Square Enix che si sta tenendo in questi minuti si è aperta con una lunga parentesi dedicata a Shadow of the Tomb Raider, durante la quale è stato mostrato un lungo video di gameplay che ha posto l'accento sulle novità proposte dal titolo sviluppato da Eidos Montreal.Il gameplay, ambientato nella giungla, vanterà numerosi elementi stealth con Lara Croft che è diventata una vera e propria predatrice, in grado di eliminare manciate ...

E3 2018 : We Happy Few arriva nel mese di agosto. Nuovo story trailer mostrato alla conferenza di Microsoft : Microsoft, durante la conferenza E3 2018, ha presentato un Nuovo trailer dedicato a We Happy Few. Questa notizia è stata accompagnata da una serie di annunci, tra cui l'acquisizione di Compulsion Games da parte di Microsoft Studios, i creatori di We Happy Few. Il gioco sarà rilasciato il 10 agosto 2018.Come riporta Dualshockers, il trailer mostra alcuni dei personaggi che saranno presenti in We Happy Few, un gioco che esplora un mondo in cui gli ...

E3 2018 : il nuovo studio Microsoft The Initiative sarà guidato dal boss di Crystal Dynamics : Durante la conferenza E3 appena terminata Microsoft ha annunciato l'apertura di un nuovo studio First Party chiamato The Initiative con a capo l'ex boss di Crystal Dynamics Darrell Gallagher, figura di tutto rispetto.Come riporta Variety, Gallagher si è unito a Microsoft lo scorso aprile, in passato ha passato 2 anni come senior vice president di Activision e circa 10 anni presso Crystal Dynamics, giusto in tempo per rilanciare Lara Croft con ...

E3 2018 : Metro Exodus : svelata la data di uscita e pubblicato un nuovo gameplay trailer : Deep Silver e 4A Games sono orgogliose di rivelare nuovo gameplay di Metro Exodus. Presentato alla Press Conference di Microsoft all'E3 2018 e preso da un'area sandbox survival, il nuovo trailer di gameplay mostra le avventure di Artyom e della banda di Spartan mentre giungono a Volga in primavera.Piena di nuove esaltanti esperienze, la regione del Volga della Russia comprende il bacino idrografico del fiume più grande d'Europa, il Volga, oltre ...

E3 2018 : ecco il nuovo imperdibile trailer di Cyberpunk 2077 : Come promesso dai rumor la conferenza Xbox si chiude con un titolo che ci si aspettava ma che fino all'ultimo non era confermato. Stiamo parlando dell'attesissimo Cyberpunk 2077.Proprio mentre Phil Spencer stava salutando il pubblico ringraziando tutti coloro presenti in sala e chi si era sintonizzato da casa, si è "intromesso" il trailer del nuovo gioco di CD Projekt RED. Nessun video gameplay e nessuna data di uscita ma la promessa è che nel ...

E3 2018 : Just Cause 4 si presenta con un nuovo trailer : Just Cause 4 sale sul palco dell'E3 2018 in occasione della conferenza Microsoft, e come possiamo vedere si mette subito in mostra con un nuovo interessante trailer che ci offre frenetiche immagini di gioco senza rivelare nessun altro dettaglio.Tra esplosioni esagerate e tanta, tanta esagerazione, gli Avalanche Studios potrebbero rimediare agli errori commessi con il capitolo precedente, fin troppo instabile sul versante prestazionale.Cosa ne ...

E3 2018 : Cuphead ritorna con un nuovo DLC : In occasione della conferenza Microsoft dell'E3 di oggi, Cuphead è ritornato dopo un po' di tempo dal suo lancio per presentare il suo primo DLC.Il contenuto aggiuntivo si intitola "Cuphead in the Delicious last Course" e come possiamo vedere ripropone il corroborato gameplay che ha reso celebre questo indie, in una serie di scenari inediti che sapranno certamente metterci alla prova nuovamente.Il DLC proporrà come possiamo vedere nuove armi, ...

E3 2018 : un nuovo splendido trailer per Shadow of the Tomb Raider : Continua in questi minuti la conferenza E3 2018 di Microsoft e, tra i vari protagonisti dello show, c'è stato spazio anche per Shadow of the Tomb Raider.La nuova avventura di Lara Croft, in arrivo il prossimo 14 settembre, è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer che ci ha fornito una nuova occhiata ad alcuni spezzoni di gameplay.Ecco qui il video, buona visione:Read more…

E3 2018 : Forza Horizon 4 svelato con un nuovo trailer : Alla conferenza E3 2018 c'è stato spazio anche per l'atteso Forza Horizon 4, che si è mostrato in un nuovo trailer.Da quanto emerso dalla conferenza, il gioco proporrà un open world con stagione, meteo e tempo del giorno dinamici ma sincronizzati nella community. Dal punto di vista tecnico, Forza Horizon 4 girerà a 60fps fissi su Xbox One X.Read more…

E3 2018 : Battlefield 5 ritorna con un nuovo trailer : Battlefield 5 in occasione della conferenza di Microsoft di oggi ritorna sul palco dell'E3 con un nuovo trailer, nonostante la presenza di ieri anche nella conferenza di EA.Come possiamo vedere, si tratta di un trailer non molto lungo, ma offre senz'altro qualche nuovo dettaglio della Seconda Guerra Mondiale di EA.Cosa ne pensate? Potete vedere il filmato di seguito:Read more…

E3 2018 : Crackdown 3 rivela un nuovo trailer : Crackdown 3 sale sul palco della conferenza Microsoft e si mostra in un nuovo trailer che riportiamo di seguito. Cosa ne pensate?Crackdown 3 è un titolo action/adventure per Microsoft Windows e Xbox One con lo sviluppo guidato dagli sviluppatori britannici Reagent Games e Sumo Digital, con l'ex capo di Realtime Worlds e il creatore della serie David Jones coinvolti nel progetto e pubblicato da Microsoft Studios . Continuando la serie nove anni ...