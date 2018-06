E3 2018 | Ubisoft annuncia Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey e The Division 2 svettano all’E3 2018 Ubisoft : i dettagli della conferenza : Indubbiamente tanta l'attesa per l'evento Ubisoft dell'E3 2018. Il publisher transalpino era infatti chiamato a mantenersi all'altezza di chi l'ha preceduto nei giorni scorsi – rispettivamente EA Play 2018, Microsoft, Bethesda e Square Enix – e poteva contare su una line up sulla carta assolutamente intrigante, considerando esclusivamente i titoli già preannunciati Si parte subito alla grande con Just Dance 2019: il titolo viene presentato a ...

E3 2018 : Ubisoft annuncia le collector’s edition di Assassin’s Creed Odyssey : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato le Collector’s edition di Assassin’s Creed Odyssey, tra cui la Pantheon edition, la Spartan edition e la Medusa edition. Ubisoft ha anche svelato una nuova linea di prodotti Ubicollectibles ispirati ad Assassin’s Creed Odyssey, tra cui una nuova statua, 2 statuette e la replica di un’arma. Ubisoft ci porta nell’antica Grecia ...

E3 2018 : Ubisoft annuncia Just Dance 2019 : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato che Just Dance 2019, il nuovo episodio del più popolare franchise videoludico musicale di sempre, sarà disponibile dal 25 ottobre sulle principali piattaforme di gioco, tra cui Nintendo Switch , Nintendo Wii U , Nintendo Wii , Xbox One, Xbox 360 e PlayStation 4. Ubisoft ha anche annunciato che la Just Dance World Cup tornerà nella sua quinta ...

E3 2018 : Ubisoft attiva gli agenti di The Division 2 in una Washington D.C. devastata : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato un nuovo capitolo di una delle sue serie più acclamate e vendute di sempre, Tom Clancy’s The Division 2. Sviluppato con una versione aggiornata del motore grafico Snowdrop, il gioco sarà disponibile dal 15 marzo 2019 in tutto il mondo per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Inoltre, è ora ...

E3 2018 : Ubisoft annuncia la BETA di Skull & Bones : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha mostrato Hunting Grounds, il nuovo contenuto PvPvE (player-versus player-versus-environment) per Skull & Bones, il suo prossimo gioco navale online ambientato nel vasto Oceano Indiano. Skull & Bones sarà disponibile nel 2019 per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Diventa un pirata con Skull & ...

E3 2018 : Ubisoft annuncia Trials Rising : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha svelato Trials Rising, il nuovo episodio dell’avvincente serie motociclistica di piattaforme, Trials. Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo da febbraio 2019 per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, Nintendo Switch e Windows PC. Trials Rising annunciato all’E3 2018 di Ubisoft Ubisoft RedLynx, uno studio con sede a ...

E3 2018 : Tutti gli annunci di Ubisoft : Si è appena conclusa la conferenza E3 2018 di Ubisoft, scopriamo quali sono Tutti gli annunci, trailer e gameplay mostrati. E3 2018: Tutti gli annunci di Ubisoft annunciato ufficialmente Just Dance 2019, disponibile da ottobre Nuovo Trailer per Beyond Good & Evil 2 con apertura ufficiale di un sito dove è possibile offrire il proprio contributo per lo sviluppo annunciato Trials Rising, la BETA sarà disponibile per ...

E3 2018 : Ubisoft annuncia la data di uscita di Starlink Battle For Atlas. Un trailer svela la presenza di Starfox nel gioco : Nel corso della conferenza E3 2018 di Ubisoft, che si sta tenendo in questi istanti, è arrivato un altro annuncio interessante. Si tratta della data di lancio di Starlink: Battle for Atlas. Il gioco arriverà il prossimo 16 ottobre 2018 su PS4, Switch e Xbox One.Durante lo show di Ubisoft è stata svelata anche la presenza di Starfox nel gioco e Shigeru Miyamoto è salito nuovamente sul palco della compagnia francese per l'occasione:Read ...

E3 2018 : Elijah Wood sale sul palco di Ubisoft per parlare dell'ispirato Transference : Transference è una avventura esplorativo in prima persona che punta a rivoluzionare il gameplay dei titoli incentrati su elementi puzzle e sulla presenza di enigmi. Il gioco è previsto per piattaforme tradizionali ma anche per la VR.Il noto attore Elijah Wood è salito sul palco per presentare questo interessante progetto dalle atmosfere incredibilmente inquietanti. Un thriller/horror che sembra avere tutte le carte in regola per proporre una ...

E3 2018 : annunciata la data di uscita di The Division 2. In arrivo i Raid e mostrato un nuovo spettacolare trailer sul palco di Ubisoft : Nel corso della conferenza E3 2018 di Ubisoft è arrivato un graditissimo annuncio, la data di uscita dell'atteso The Division 2, che arriverà il prossimo 15 marzo 2019.Ma non solo, sono state condivise varie informazioni sul nuovo episodio: innanzitutto, Washington DC, che farà da sfondo alle vicende, deve prepararsi per la peggiore minaccia mai affrontata. Le azioni nella storia impatteranno sulla vita dei civili. Alla fine della campagna ...

E3 2018 : Ubisoft annuncia Trials Rising : Una delle serie minori di Ubisoft ma comunque molto apprezzate da parecchi giocatori come Trials ha un nuovissimo capitolo tutto da scoprire: Trials Rising. Il titolo porterà il giocatore in giro per il mondo con tantissime competizioni pensate anche per venire incontro ai giocatori meno esperti con dei tutorial molto più complessi e accessibili.Il gioco sarà disponibile nel febbraio del 2019 su PC, PS4, Xbox One e anche Switch.Read more…

Diretta E3 2018 Ubisoft : video streaming tra Watch Dogs 3 e Splinter Cell l’11 giugno : Tutto pronto per l’E3 2018 Ubisoft. I riflettori sono puntati sulla conferenza in programma per le ore 22:00 in Italia di oggi 11 giugno presso l’Orpheum Theatre di Los Angeles per scoprire quali titoli verranno svelati. E3 2018 Ubisoft: Diretta streaming e cosa ci aspettiamo La Diretta streaming può essere seguita attraverso il video disponibile in basso e tramite gli aggiornamenti con testi e video che troverete su questa pagina proprio ...

E3 2018 : Ubisoft svela nuovi dettagli su The Division 2 - aperte le iscrizioni alla beta : In occasione della conferenza stampa di Microsoft Xbox per l'E3 2018, Ubisoft ha svelato maggiori dettagli sul nuovo titolo di uno dei suoi franchise più acclamati e venduti di sempre, Tom Clancy's The Division 2. Sviluppato da una versione aggiornata del motore grafico Snowdrop, il gioco sarà disponibile dal 15 marzo 2019 in tutto il mondo per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Inoltre, è ora ...

E3 2018 : alle 22 seguite in diretta con noi la conferenza Ubisoft! : Come da tradizione non è E3 se non c'è spazio anche per Ubisoft, la compagnia francese che storicamente propone almeno un grande annuncio completamente inaspettato all'interno della propria conferenza e che in molti casi lancia anche nuove IP tutte da scoprire.La conferenza delle 22 si focalizzerà sicuramente su Assassin's Creed Odyssey ma ci sarà spazio anche per Beyond Good & Evil 2 e molto probabilmente per titoli già annunciati come ...