E3 2018 | The Quiet Man è una nuova IP di Square Enix

E3 2018 : Shadow of the Tomb Raider si mostra in un nuovo trailer di gameplay alla conferenza Square Enix : La conferenza Square Enix che si sta tenendo in questi minuti si è aperta con una lunga parentesi dedicata a Shadow of the Tomb Raider, durante la quale è stato mostrato un lungo video di gameplay che ha posto l'accento sulle novità proposte dal titolo sviluppato da Eidos Montreal.Il gameplay, ambientato nella giungla, vanterà numerosi elementi stealth con Lara Croft che è diventata una vera e propria predatrice, in grado di eliminare manciate ...

The North Face – A luglio il Mountain Festival 2018 per la prima volta in Italia : The North Face Mountain Festival 2018: l’evento dedicato agli esportatori arriva per la prima volta in Italia Dal 27 al 29 luglio preparatevi a vivere il più emozionante weekend di grande avventura outdoor dell’anno! Il The North Face Mountain Festival arriva infatti per la prima volta in Italia e per l’esattezza in Val San Nicolò, meravigliosa località della Val di Fassa immersa nello scenario unico al mondo delle Dolomiti. In questo ...

E3 2018 - primo video gameplay di Shadow of the Tomb Raider : ROMA – Su il sipario su Shadow of the Tomb Raider. Il nuovo capitolo della saga firmata Crystal Dynamics si è mostrato con uno spettacolare video gameplay nel corso della conferenza Microsoft all'E3 2018. In uscita per PS4, Xbox One e PC il 14 settemebre 2018, il titolo chiude la […]

E3 2018 : Ubisoft svela nuovi dettagli su The Division 2 - aperte le iscrizioni alla beta : In occasione della conferenza stampa di Microsoft Xbox per l'E3 2018, Ubisoft ha svelato maggiori dettagli sul nuovo titolo di uno dei suoi franchise più acclamati e venduti di sempre, Tom Clancy's The Division 2. Sviluppato da una versione aggiornata del motore grafico Snowdrop, il gioco sarà disponibile dal 15 marzo 2019 in tutto il mondo per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Inoltre, è ora ...

E3 2018 : Bethesda cala i suoi assi - editoriale : Dopo il tifone Microsoft, che in 100 minuti ha condensato due anni di gaming di altissimo livello, la palla dell'hype è passata a Bethesda. Chi come il sottoscritto ha sofferto d'insonnia o è riuscito a rimanere sveglio la scorsa notte, ha potuto testimoniare il presente ma soprattutto il futuro di Bethesda. Un piccolo assaggio era stato già offerto dal buon Todd Howard sul palco della conferenza Xbox, ma la "ciccia" è arrivata solo a notte ...

E3 2018 - Bethesda svela Fallout 76 : ROMA – Dopo settimane di rumors, Bethesda ha finalmente svelato l'attesissimo Fallout 76. Presentato durante la conferenza dell'E3 2018 di Los Angeles, il titolo uscirà il 14 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La nuova avventura post-apocalittica si pone come prequel online dell'intera saga, dove ogni essere umano […]

E3 2018 : annunciati due nuovi DLC per The Elder Scrolls Online : Nel corso della conferenza E3 2018 di Bethesda sono state svelate varie novità per il franchise di The Elder Scrolls, ovviamente l'annuncio più gradito riguarda The Elder Scrolls 6, mostrato con un breve (ma intenso) teaser.Ma, come riporta Dualshockers, ci sono novità anche per The Elder Scrolls Online, sono infatti in arrivo due nuovi DLC, Wolfhunter e Murkmire, nel corso dell'anno. Il primo, come suggerisce il nome, sarà un DLC incentrato su ...

E3 2018 : The Elder Scrolls Legends arriverà anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : L'anno scorso, Bethesda ha pubblicato The Elder Scrolls Legends, un gioco di carte collezionabili, su iOS, Android e PC. Durante la conferenza E3 2018 la compagnia ha annunciato che rilascerà il gioco entro la fine di quest'anno anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Come riporta Dualshockers, secondo gli sviluppatori, tutti i progressi realizzati nelle versioni iOS, Android o PC possono essere trasferiti alle versioni console al lancio. Un ...

E3 2018 : Bethesda svela la Collector's Edition e la Deluxe Edition di RAGE 2 : RAGE 2 è tornato a mostrarsi nel corso della conferenza E3 2018 di Bethesda con un esplosivo video di gameplay e ora, come segnala Dualshockers, apprendiamo che la compagnia ha ufficialmente svelato la Collector's Edition e la Deluxe Edition.I contenuti delle due edizioni speciali sono visibili nelle immagini qui di seguito:Che ne dite?Read more…

Fallout 76 e RAGE 2 sugli scudi all’E3 2018 : i dettagli della conferenza di Bethesda : Procede spedito l'E3 2018, la fiera dedicata al mondo dell'intrattenimento digitale che come di consueto sta avendo luogo nel classico quartier generale di Los Angeles. Dopo l'esordio di Electronic Arts (con il suo EA Play 2018) nella giornata di sabato e di Microsoft nella tarda serata (italiana) di ieri sera, la notte è stata dedicata interamente a Bethesda. Tanta era l'attesa per il publisher con sede nel Maryland, in virtù di progetti ...