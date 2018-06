E3 2018 | The Elder Scrolls Legends arriverà anche su PS4 | Xbox One e Nintendo Switch

ASSASSINIO SUL PALCOSCENICO/ Su La7 il film con Margareth Rutherford (oggi - 11 giugno 2018) : ASSASSINIO sul PALCOSCENICO, il film in onda su La7 oggi, lunedì 11 giugno 2018. Nel cast: Ron Moody e Margareth Rutherford, alla regia George Pollock. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:46:00 GMT)

E3 2018 : Bethesda svela la Collector's Edition e la Deluxe Edition di RAGE 2 : RAGE 2 è tornato a mostrarsi nel corso della conferenza E3 2018 di Bethesda con un esplosivo video di gameplay e ora, come segnala Dualshockers, apprendiamo che la compagnia ha ufficialmente svelato la Collector's Edition e la Deluxe Edition.I contenuti delle due edizioni speciali sono visibili nelle immagini qui di seguito:Che ne dite?Read more…

Fallout 76 e RAGE 2 sugli scudi all’E3 2018 : i dettagli della conferenza di Bethesda : Procede spedito l'E3 2018, la fiera dedicata al mondo dell'intrattenimento digitale che come di consueto sta avendo luogo nel classico quartier generale di Los Angeles. Dopo l'esordio di Electronic Arts (con il suo EA Play 2018) nella giornata di sabato e di Microsoft nella tarda serata (italiana) di ieri sera, la notte è stata dedicata interamente a Bethesda. Tanta era l'attesa per il publisher con sede nel Maryland, in virtù di progetti ...

E3 2018 : Bethesda annuncia The Elder Scrolls 6 : Nel corso della conferenza E3 2018 è stato dato un ampio spazio a Fallout 76, un gioco molto atteso dai fan e che presenterà varie novità. Ma lo show ha riservato una gradita sorpresa.Bethesda ha infatti annunciato ufficialmente The Elder Scrolls 6. Non sappiamo molto sul gioco, la compagnia ha mostrato solamente un breve teaser che potete vedere qui sotto:Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo della saga dopo l'epico Skyrim?Read more…

E3 2018 : The Elder Scrolls Blades porta la serie su mobile ma anche su tutte le altre piattaforme : Un annuncio inaspettato ma sicuramente molto interessante quello di The Elder Scrolls Blades, gioco pensato per dispositivi mobile ma che Todd Howard e soci vogliono portare su tutte le piattaforme, compresi i visori VR.Si tratterà di un RPG in prima persona con principalmente tre modalità di gioco:Ecco il reveal del titolo, un reveal che mostra come il progetto si adatti perfettamente ai controlli touch:Read more…

E3 2018 : Tutti gli annunci di Bethesda : Anche la conferenza E3 2018 di Bethesda è giunta al termine, numerosi sono gli annunci e le novità in arrivo tra la fine dell’anno e il 2019, scopriamo insieme di cosa si tratta. E3 2018: Tutti gli annunci di Bethesda RAGE 2 si mostra con un Gameplay. Il lancio è fissato per la primavera del 2019 annunciato l’arrivo di The Elder Scrolls Legends su console entro la fine dell’anno annunciato Doom ...

E3 2018 : annunciata la data di uscita di Fallout 76. Bethesda conferma : sarà un gioco completamente online : Nel corso della conferenza E3 di Bethesda arrivano nuove informazioni sull'atteso Fallout 76. Innanzitutto è stato confermato che il gioco arriverà il 14 novembre 2018 e sarà completamente online, come rumoreggiato negli ultimi giorni.sarà un gioco molto vasto, 4 volte le dimensioni di Fallout 4 e sarà ambientato in West Virginia. Il Vault 76 è stato creato per celebrare i 300 anni degli USA. Dal punto di vista tecnico, è stata utilizzata una ...

E3 2018 : Bethesda annuncia Doom Eternal : La conferenza Bethesda è iniziata ed è arrivato un annuncio molto atteso, ovvero quello di Doom Eternal!Il gioco si è mostrato in un breve video teaser. Gli sviluppatori, per ora, assicurano l'inferno in Terra con il doppio dei demoni, ma ne sapremo di più riguardo Doom Eternal alla QuakeCon in programma ad agosto.Nel frattempo gustatevi il nuovo video:Read more…

E3 2018 : Ninja Theory si unisce a Microsoft - il team ci spiega le motivazioni dietro questa importante decisione : Microsoft ha svelato alcune interessanti novità all'interno della sua conferenza E3 2018 che, come avete visto, è stata ricchissima di contenuti, ma anche molto serrata nel ritmo.Oltre alla moltitudine di annunci, trailer e video gameplay, lo show è stato un'occasione per svelare l'acquisizione di ben 4 studi di un certo rilievo, come Undead Labs (State of Decay, State of Decay 2), Playground Games (il franchise di Forza Horizon e un titolo non ...

E3 2018 : alle 3 : 30 seguite in diretta con noi la conferenza Bethesda! : Prima diretta dell'E3 2018 che metterà a dura prova i fan italiani a causa di un orario di certo non particolarmente favorevole, anzi. alle 03:30 di lunedì 11 giugno (orario italiano ovviamente) sarà tempo della conferenza E3 di Bethesda.L'evento si concentrerà inevitabilmente su Fallout 76 e su Rage 2 ma le aspettative sono da tradizione molto alte e in molti sperano in qualche sorpresa di peso. La più plausibile è un DLC di Prey già parecchio ...

E3 2018 : il nuovo studio Microsoft The Initiative sarà guidato dal boss di Crystal Dynamics : Durante la conferenza E3 appena terminata Microsoft ha annunciato l'apertura di un nuovo studio First Party chiamato The Initiative con a capo l'ex boss di Crystal Dynamics Darrell Gallagher, figura di tutto rispetto.Come riporta Variety, Gallagher si è unito a Microsoft lo scorso aprile, in passato ha passato 2 anni come senior vice president di Activision e circa 10 anni presso Crystal Dynamics, giusto in tempo per rilanciare Lara Croft con ...

E3 2018 : Shadow of the Tomb Raider - anteprima : Di tutte le informazioni recentemente trapelate riguardo l'atteso Shadow of the Tomb Raider, la più azzeccata è senza dubbio quella che indica il titolo come la conclusione di un'era per la dottoressa Croft; la trilogia è giunta al termine, ed è ormai chiaro come il tema principale dell'opera fosse uno e uno soltanto: l'innocenza perduta. Non potremmo essere più distanti da quella fragile Lara attanagliata dai dubbi che, gemendo, si faceva ...

E3 2018 : The Coalition annuncia Gears of War 5 con un trailer gameplay : Gears of War 5 è realtà con un un nuovissimo trailer che ci mostra il nuovo progetto di The Coalition che non si sta occupando solo di sviluppare degli spin-off ma anche di continuare la saga principale.Tornano quindi diverse facce conosciute da Gears of War 4 e non solo in un trailer che mostra anche delle fasi di gameplay e di combattimento molto spettacolari e viscerali.Ecco quanto mostrato durante la conferenza Xbox:Read more…

E3 2018 : un nuovo splendido trailer per Shadow of the Tomb Raider : Continua in questi minuti la conferenza E3 2018 di Microsoft e, tra i vari protagonisti dello show, c'è stato spazio anche per Shadow of the Tomb Raider.La nuova avventura di Lara Croft, in arrivo il prossimo 14 settembre, è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer che ci ha fornito una nuova occhiata ad alcuni spezzoni di gameplay.Ecco qui il video, buona visione:Read more…