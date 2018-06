E3 2018 | Shadow of the Tomb Raider si mostra in un nuovo trailer di gameplay alla

E3 2018 - primo video gameplay di Shadow of the Tomb Raider : Indietro 11 giugno 2018 2018-06-11T15:27:48+00:00 ROMA – Su il sipario su Shadow of the Tomb Raider. Il nuovo capitolo della saga firmata Crystal Dynamics si è mostrato con uno spettacolare video gameplay nel corso della conferenza Microsoft all’E3 2018. In uscita per PS4, Xbox One e PC il 14 settemebre 2018, il titolo chiude la […] L'articolo E3 2018, primo video gameplay di Shadow of the Tomb Raider proviene da NewsGo.

E3 2018 : Shadow of the Tomb Raider - anteprima : Di tutte le informazioni recentemente trapelate riguardo l'atteso Shadow of the Tomb Raider, la più azzeccata è senza dubbio quella che indica il titolo come la conclusione di un'era per la dottoressa Croft; la trilogia è giunta al termine, ed è ormai chiaro come il tema principale dell'opera fosse uno e uno soltanto: l'innocenza perduta. Non potremmo essere più distanti da quella fragile Lara attanagliata dai dubbi che, gemendo, si faceva ...

E3 2018 : un nuovo splendido trailer per Shadow of the Tomb Raider : Continua in questi minuti la conferenza E3 2018 di Microsoft e, tra i vari protagonisti dello show, c'è stato spazio anche per Shadow of the Tomb Raider.La nuova avventura di Lara Croft, in arrivo il prossimo 14 settembre, è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer che ci ha fornito una nuova occhiata ad alcuni spezzoni di gameplay.Ecco qui il video, buona visione:Read more…

E3 2018 : Sekiro : Shadows Die Twice si mostra in un gameplay trailer : Nel corso della conferenza E3 2018 di Microsoft è stato finalmente mostrato il nuovo gioco di From Software, Sekiro: Shadows Die Twice.Possiamo vedere il titolo in azione nello splendido gameplay trailer, qui sotto:Sekiro: Shadows Die Twice arriverà nel 2019.Read more…

E3 2018 : presenza confermata per From Software e Shadows Die Twice : Si tratterà effettivamente di un souls-like come affermato recentemente all'interno di un rumor o il nuovo progetto di From Software, denominato per il momento Shadows Die Twice in assenza di un titolo ufficiale, si rivelerà qualcosa di completamente diverso? Una risposta dovrebbe proprio arrivare nel corso dell'E3 2018.Come segnalato da SegmentNext, pare proprio che la presenza di From Software e di conseguenza del nuovo misterioso progetto del ...