E3 2018 | pubblicate le prime immagini di Devil May Cry 5

(Di lunedì 11 giugno 2018) La conferenza E3di Microsoft si è conclusa e, come avrete già visto, si è trattato di uno show molto intenso, con vari annunci, trailer e video gameplay per giochi molto attesi.Tra i protagonisti bisogna sicuramente menzionare l'attesissimoMay Cry 5 di Capcom, annunciato ufficialmente durante la conferenza con un adrenalinico trailer gameplay.Ora, dopo aver visto il gioco in azione, Capcom ha pubblicato i primi screenshot, che ci permettono di vedere più da vicino il nuovo capitolo della serie.Read more…