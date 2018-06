E3 2018 | Prey Mooncrash è il DLC di Prey ed è disponibile sin da ora

THE STRANGERS : PREY AT NIGHT di Johannes Roberts (2018) : Mike (Martin Henderson) assieme alla moglie Cindy (Christina Hendricks), e ai due figli adolescenti, la ribelle Kinsey (Bailee Madison) e Luke (Lewis Pullman) partono per un fine settimana in una località isolata per una breve vacanza di famiglia. Alloggiati in un campeggio di caravan e completamente da soli, verranno presto perseguitati da tre misteriosi individui mascherati che cercheranno di ucciderli. Diretto dal regista Johannes ...