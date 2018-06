E3 2018 | Kingdom Hearts III torna a mostrarsi con un nuovo spettacolare trailer

Da Kingdom Hearts 3 a Tomb Raider all’E3 2018 Square Enix - tutti i video : La "conferenza" di Square Enix all'E3 2018 si è conclusa, se possiamo chiamarla così. Si è trattato alla fine di una carrellata di video di nuovi giochi o vecchie conoscenze, tra gameplay e annunci di date di uscita. No, non è stato mostrato nulla di Final Fantasy VII Remake. Andiamo con ordine. Gli annunci e video di Square Enix all'E3 2018 I video possono essere visti tutti in basso. Si è iniziati subito con un lungo video di Shadow of the ...

E3 2018 : presentato un trailer per kingdom Hearts 3 : A circa mezz'ora dall'inizio della conferenza Microsoft di questo E3 2018 è stato kingdom Hearts 3 a scendere in campo. Pur non trattandosi di un'esclusiva si tratta decisamente di uno dei titoli più attesi.Il trailer mostrato durante l'evento si focalizza sul mondo di Frozen, di cui al lungo si era vociferato ma non ancora confermato fino a questo momento. Nel video compaiono molti iconici personaggi del mondo Disney tra cui Hercules, Ralph ...

E3 2018 : rivelata la data di lancio di Kingdom Hearts 3 : Molto probabilmente ne sapremo di più in occasione delle numerose conferenze che si terranno in questi giorni all'E3, ma per ora Square Enix ha deliziato i fan della saga di Kingdom Hearts con un interessante annuncio via Twitter:Kingdom Hearts 3 uscirà il 29 gennaio 2019.Esattamente, proprio come avete letto Kingdom Hearts 3 si sposta leggermente in avanti dall'iniziale finestra di lancio che lo voleva fuori nel 2018, abbracciando quel periodo ...

Kingdom Hearts 3 sarà giocabile all'E3 2018 : Chiunque avrà l'occasione di partecipare all'E3 ed è un fan di Kingdom Hearts, a questa fiera del 2018 avrà una sorpresa molto gradita.Come riporta IGN infatti Kingdom Hearts 3 sarà giocabile in una demo presso i quartieri di Square Enix, ormai è ufficiale.L'annuncio arriva direttamente da Square Enix via Twitter, per la gioia di tutti i fan che saranno a Los Angeles nelle date dell'E3. Il gioco è certamente molto atteso nel panorama videoludico ...