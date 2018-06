E3 2018 | Just Cause 4 si mostra in un video durante la conferenza di Square Enix

E3 2018 : svelata la data di uscita di Just Cause 4 : Square Enix ha annunciato Just Cause 4, il nuovo capitolo della serie action-sanbox di successo sviluppata da Avalanche Studios. Just Cause 4 è stato presentato con un nuovo trailer al Briefing Xbox dell'E3 2018 e rappresenterà un'uscita importante per Square Enix e un capitolo cruciale per la serie quando verrà messo in vendita il 4 dicembre 2018 per Xbox One, PlayStation 4 e PC (Windows). Ambientato a Solís, un mondo sudamericano fittizio, ...

E3 2018 : Just Cause 4 si presenta con un nuovo trailer : Just Cause 4 sale sul palco dell'E3 2018 in occasione della conferenza Microsoft, e come possiamo vedere si mette subito in mostra con un nuovo interessante trailer che ci offre frenetiche immagini di gioco senza rivelare nessun altro dettaglio.Tra esplosioni esagerate e tanta, tanta esagerazione, gli Avalanche Studios potrebbero rimediare agli errori commessi con il capitolo precedente, fin troppo instabile sul versante prestazionale.Cosa ne ...

Trapela Just Cause 4 prima dell’E3 2018 - immagine da pubblicità su Steam : Just Cause 4 arriva con una pubblicità su Steam e a questo punto si aspetta solo l’annuncio ufficiale della sua uscita. Praticamente la sua esistenza è Trapelata. In questo periodo Avalanche Studios è molto impegnato anche con lo sviluppo del tanto atteso RAGE 2 e di recente c’è stata anche la presentazione di Generation Zero come titolo auto-prodotto, ma adesso potrebbe essere in arrivo anche un classico della casa di produzione. L'immagine di ...

Just Cause 4 compare su Steam - annuncio in arrivo all'E3 2018? : In questi giorni le fughe di notizie invadono prepotentemente la rete in vista dell'imminente E3 2018 e, a quanto pare, anche su Steam sono comparse possibili novità molto interessanti. Infatti, come segnala Dualshockers, sulla piattaforma di Valve è comparsa un'immagine promozionale di Just Cause 4. Proprio così.Sfortunatamente, mentre il menu presenta un pulsante "fai clic per i dettagli", premendolo non si produce alcun risultato, in quanto ...

Al via “Eat & Win” e Just Eat porta i mondiali a casa con un simpatico gioco #mondiali2018 : Russia 2018, niente mondiali? Non proprio! Basta creare la propria personale squadra del cuore e ordinare a domicilio, per vivere tutte le emozioni del campionato più famoso del mondo direttamente a casa, vincere weekend in Europa e uno splendido viaggio a Rio! A lanciare questo simpatico e goloso gioco è direttamente Just Eat, l’app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, che lancia “Eat AND WIN ...

Al via “Eat & Win” e Just Eat porta i mondiali a casa con un simpatico gioco #mondiali2018 : Russia 2018, niente mondiali? Non proprio! Basta creare la propria personale squadra del cuore e ordinare a domicilio, per vivere tutte le emozioni del campionato più famoso del mondo direttamente a casa, vincere weekend in Europa e uno splendido viaggio a Rio! A lanciare questo simpatico e goloso gioco è direttamente Just Eat, l’app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, che lancia “Eat AND WIN ...

LIVE Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : prima tappa Valence – Saint-Just-Saint-Rambert : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro del Delfinato 2018. Dopo l’antipasto di ieri con il cronoprologo si corre la prima frazione in linea, da Valence a Saint-Just-Saint-Rambert, con 179 chilometri mossi ma non durissimi. Dovrebbe arrivare la prima volata per questa corsa a tappe transalpina: primo confronto tra i velocisti presenti in vista del Tour de France. Da fare attenzione però al finale, con qualche ...

Giro del Delfinato 2018 - seconda tappa Valence – Saint-Just-Saint-Rambert : volata non scontata - nel finale c’è spazio per attaccare : Dopo il prologo inaugurale, oggi si correrà la prima tappa in linea del Giro del Delfinato 2018: 179 km da Valence a Saint-Just-Saint-Rambert. Una frazione dall’esito non scontato, visto che sulla carta dovrebbe essere adatta i velocisti, ma le numerose cote nel finale potrebbero agevolare anche gli attaccanti. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della seconda tappa del Giro del Delfinato. Percorso Si parte subito in ...

Giro del Delfinato 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso - orario - vincitore 1^ tappa Valence-Saint Just : diretta Giro del Delfinato 2018 Streaming video e tv: percorso e orario della 1^ tappa Valence-Saint Just di 179 km, una frazione dal percorso ondulato(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 05:27:00 GMT)

Golf - PGA Tour 2018 : Justin Rose completa l’opera aggiudicandosi il Fort Worth Invitational : 8 birdie e 2 bogey regalano a Justin Rose la vittoria nel Fort Worth Invitational (montepremi 7,1 milioni di dollari). L’inglese trionfa nella tappa del PGA Tour svoltasi sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti) con il punteggio complessivo di -20 (260 colpi), 3 meglio dell’ottimo americano Brooks Koepka. completa il podio un buon Emiliano Grillo. L’argentino con lo score di -16 si ...

Golf - PGA Tour 2018 : Justin Rose allunga ed intravede la vittoria nel Fort Worth Invitational : Manca ormai soltanto un round alla conclusione del Fort Worth Invitational (montepremi 7,1 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour 2018 in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti) vede al comando un Justin Rose che aumenta il suo vantaggio sugli inseguitori. L’inglese, grazie al solido -4 del sabato, si issa ad un complessivo -14 (196 colpi), portando a 4 colpi il gap che lo ...

Golf - PGA Tour 2018 : Justin Rose con un ottimo secondo round sale al comando del Fort Worth Invitational : Il secondo round del Fort Worth Invitational (montepremi 7,1 milioni di dollari) ci consegna subito un cambio della guardia al vertice della leaderboard. L’evento del circuito PGA in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Colonial Country Club di Fort Worth (Texas, Stati Uniti) vede infatti al comando Justin Rose. L’inglese, grazie al -6 di giornata, si issa ad un complessivo -10 (130 colpi), una lunghezza meglio ...

Beautiful Anticipazioni 4 maggio 2018 : Bill ordina a Justin di sabotare la sfilata di Sally : Lo Spencer ha un nuovo piano: dare fuoco alla sede della Spectra Faschions il giorno prima del grande evento.

TRUE JUSTICE - MISSIONE SEGRETA - SU CIELO/ Info streaming del film di Keoni Waxman (oggi - 26 aprile 2018) : TRUE JUSTICE - MISSIONE SEGRETA, il film in onda su CIELO oggi, giovedì 26 aprile 2018. Nel cast: Steven Seagal, Sarah Lind e Lochlyn Munro, alla regia Keoni Waxman. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:20:00 GMT)