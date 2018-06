E3 2018 | Il futuro di Xbox è al sicuro - editoriale

Einar/ Amici 2018 - la paura per il futuro lo frenerà nella caccia alla vittoria nella finale? : Einar Ortiz è uno dei favoriti alla vittoria finale di Amici 2018, 15 canzoni da ripassare per lui e il duetto con Alessandra Amoroso, come andrà a finire?(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 07:54:00 GMT)

Max Verstappen - GP Canada 2018 : “La macchina è stata performante e sono confidente per il futuro” : Terzo all’arrivo del GP del Canada 2018 (settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno), Max Verstappen ha concluso degnamente la sua corsa, senza sbavature, con il giro più veloce della gara ed una consistenza che tanti desideravano da lui. Su una pista non adattissima alle qualità della Red Bull, l’olandese ha espresso il massimo del proprio pacchetto, cogliendo un podio importante per il morale e confermando tutto quello ...

E3 2018 : Origin Access Premier e il futuro che ci attende - editoriale : L'industria videoludica è in continua evoluzione, alla ricerca indefessa di nuove strade di fruizione del medium (e di guadagno). In mezzo a dibattiti tra vendita fisica e digitale, giochi come servizi e progetti pubblicati ad episodi, la strada del gaming su abbonamento ha preso man mano sempre più corpo, e nella conferenza di EA all'E3 2018 ne abbiamo avuto un'ulteriore dimostrazione. È stato infatti annunciato Origin Access Premier, un nuovo ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia emoziona contro le corazzate - vittorie e gioco per il futuro. Ma la Final Six… : Due imprese confezionate contro Serbia e Olanda, filotto completo di successi a Rotterdam, cinque successi di fila complessivi considerando anche la precedente tappa e l’Italia prova a volare nella Nations League 2018 di Volley femminile. La rincorsa verso la Final Six è sempre più complessa (dobbiamo vincere le tre partite di Eboli e sperare soprattutto in passi falsi di Turchia e Olanda) ma intanto arrivano ottime risposte sotto il ...

Alberto Mezzetti / Un futuro in tv per il Tarzan di Viterbo? Il grande sogno (Vincitore Grande Fratello 2018) : Alberto Mezzetti è il vincitore del Grande Fratello 2018. Il Tarzan di Viterbo desidera un futuro nel mondo dello spettacolo: ci riuscirà?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 06:34:00 GMT)

Computex 2018 : ASUS annuncia i nuovi notebook ZenBook e VivoBook - il concept Project Precog per il PC del futuro e il wearable VivoWatch BP : TAIPEI, Taiwan, 5 giugno 2018. Jonney Shih, Chairman di ASUS, ha oggi aperto l’evento stampa organizzato in occasione dell’edizione 2018 del Computex svelando una serie di nuovi prodotti, tra cui: ZenBook Pro 15 e ZenBook Pro 14 con il rivoluzionario sistema ScreenPad, ZenBook S, vincitore di ben tre premi, la nuova line-up di notebook VivoBook e il wearable VivoWatch BP per gli amanti del benessere, che incorpora un rilevatore della pressione ...

Parma City of Gastronomy Festival 2018 : il futuro del cibo è qui - i dettagli della prima edizione : 25 chef, 68 eventi in 2 giorni disseminati in centro città, 8 delegazioni da tutto il mondo, 250 volontari, oltre 50 i piatti preparati e…mangiati. Ecco i numeri della prima edizione del City of ...

Ecofuturo 2018 : CIB porta a Bruxelles le doppie colture del Biogasdoneright® con focus sulla canapa : Il CIB sarà a Bruxelles con l’organizzazione di Ecofuturo per presentare (6 giugno alle ore 15:00, Sala Altiero Spinelli) la quinta edizione di Ecofuturo, il festival delle eco-tecnologie che si terrà dal 18 al 22 luglio al Fenice Green Energy Park di Padova. Il titolo dell’edizione 2018 “CIODUE: come rimetterla in equilibrio tra cielo e terra” è indicativo dei contenuti, che verteranno sul riequilibrio dell’anidride carbonica, illustrando ...

Alessia Prete/ Con Matteo Gentili un futuro fuori dalla Casa del GF? Dubbi e certezze (Grande Fratello 2018) : Alessia Prete, sempre più certezze per la modella che si gioca la vittoria finale proprio con il suo nuovo fidanzato l'ex calciatore Matteo Gentili anche lui inquilino (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 08:05:00 GMT)

WWDC 2018 - domani si apre la finestra sul futuro di Apple : Si tratta principalmente di software, ma non sono mancati, in diversi casi prodotti hardware particolarmente significativi per il mondo dello sviluppo e del mondo professionale. Che cosa Apple ha ...

MotoGp Italia - Iannone : «Il mio futuro con Suzuki si interromperà al termine del 2018» : SCARPERIA - La notizia era nell'aria, ma ora è arrivata la conferma. Andrea Iannone nel 2019 non sarà più un pilota della Suzuki. Lo ha annunciato lo stesso abruzzese in conferenza prima del weekend ...

Danilo Petrucci - GP Mugello 2018 : “Punto ad un altro podio su questa pista - sul futuro…” : Dopo il secondo posto conquistato a Le Mans, Danilo Petrucci è pronto per il Gran Premio d’Italia al Mugello dove l’anno scorso chiuse sul gradino più basso del podio. Il portacolori del team Ducati Pramac sa di avere una buona chance su un tracciato ideale sia per il suo stile di guida, sia per la sua moto. Un motivo ulteriore per essere concentrati, come spiega il pilota umbro nel corso della conferenza stampa che dà il via ...

Andrea Iannone - GP Italia 2018 : “A fine anno lascerò la Suzuki. Futuro in Aprilia? Stiamo lavorando…” : Si sapeva che il GP d’Italia 2018, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP, sarebbe stato luogo di annunci. Uno tra questi è arrivato dai piloti al centro di trattative di mercato, ovvero Andrea Iannone, che ha annunciato a fine anno il termine del sodalizio con la Suzuki. “Il mio Futuro con Suzuki si interromperà al termine del 2018. Penso che alla fine avremo vissuti due anni positivi, in cui siamo cresciuti entrambi: sia la moto ...

