E3 2018 | Fallout 76 - anteprima

E3 2018 - Bethesda svela Fallout 76 : Indietro 11 giugno 2018 2018-06-11T11:06:20+00:00 ROMA – Dopo settimane di rumors, Bethesda ha finalmente svelato l’attesissimo Fallout 76. Presentato durante la conferenza dell’E3 2018 di Los Angeles, il titolo uscirà il 14 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La nuova avventura post-apocalittica si pone come prequel online dell’intera saga, dove ogni essere umano […] L'articolo E3 2018, Bethesda svela Fallout 76 proviene da NewsGo.

Fallout 76 e RAGE 2 sugli scudi all’E3 2018 : i dettagli della conferenza di Bethesda : Procede spedito l'E3 2018, la fiera dedicata al mondo dell'intrattenimento digitale che come di consueto sta avendo luogo nel classico quartier generale di Los Angeles. Dopo l'esordio di Electronic Arts (con il suo EA Play 2018) nella giornata di sabato e di Microsoft nella tarda serata (italiana) di ieri sera, la notte è stata dedicata interamente a Bethesda. Tanta era l'attesa per il publisher con sede nel Maryland, in virtù di progetti ...

E3 2018 : Fallout Shelter è ora disponibile gratuitamente anche per PS4 e Nintendo Switch : Se speravate di giocare a Fallout Shelter su PS4 e Nintendo Switch, a quanto pare Bethesda vi ha accontentati. Nel corso della conferenza E3 2018, la compagnia ha annunciato che il popolare gioco è ora disponibile per le due piattaforme. Il passaggio a PlayStation 4 e Nintendo Switch non è esattamente sorprendente, poiché lo scorso anno è stato rivelato che il gioco aveva superato i 100 milioni di giocatori su tutte le piattaforme. Il titolo, ...

E3 2018 : annunciata la data di uscita di Fallout 76. Bethesda conferma : sarà un gioco completamente online : Nel corso della conferenza E3 di Bethesda arrivano nuove informazioni sull'atteso Fallout 76. Innanzitutto è stato confermato che il gioco arriverà il 14 novembre 2018 e sarà completamente online, come rumoreggiato negli ultimi giorni.sarà un gioco molto vasto, 4 volte le dimensioni di Fallout 4 e sarà ambientato in West Virginia. Il Vault 76 è stato creato per celebrare i 300 anni degli USA. Dal punto di vista tecnico, è stata utilizzata una ...

E3 2018 : Fallout 76 si mostra con un nuovo trailer esclusivo e nuovi dettagli : Microsoft alla sua conferenza dell'E3 lancia un nuovo trailer di Fallout 76, rivelando qualche nuova informazioni riguardo il nuovo capitolo seppur senza sbilanciarsi riguardo la tipologia di gioco.Il gioco vanterà 4 volte le dimensioni di Fallout 4, è stato inoltre rivelato il setting del gioco, ci muoveremo infatti tra le lande della West Virginia. Nei panni del nostro personaggio, inoltre, saremo tra i primi a esplorare le Wasteland. ...

Uscita Fallout 76 a luglio 2018 - sarà focalizzato sulla storia? : Fallout 76 in Uscita a luglio 2018? In rete è apparsa la presunta data di Uscita, ma poi è stata subito rimossa. Si tratta di un errore oppure è in arrivo qualche sorpresa? Per conoscere la verità bisognerà aspettare la conferenza all’E3 di Bethesda in programma per il prossimo 11 giugno alle 3:30 ore italiane. Cresce così la curiosità su Fallout 76 perché potrebbe essere uno spin-off fondato su meccaniche molto particolari, come una sorta di ...

Fallout 76 uscirà a luglio del 2018? Spunta la data di uscita ma poi viene rimossa : In attesa di capire esattamente la natura di questo progetto nel corso della conferenza E3 di Bethesda che si terrà l'11 giugno alle 3:30 ore italiane, Fallout 76 ha inevitabilmente attirato la curiosità di molti soprattutto perché potrebbe rivelarsi uno spin-off fondato su meccaniche molto particolari, una sorta di mix tra il classico Fallout con l'aggiunta di elementi survival alla Rust e con una impalcatura online.Secondo i rumor il gioco ...

Fallout 76 è ufficiale - maggiori dettagli in arrivo all’E3 2018 : il trailer : Dopo una prima immagine teaser, che lasciava presupporre un annuncio imminente per un possibile quinto capitolo di Fallout, Bethesda è giunta allo scoperto e ha svelato il prossimo titolo della serie con un comunicato stampa. Non era del tutto da escludere la possibilità di un capitolo spin off, trasversale alla numerazione principale del franchise, e infatti sarà proprio così: Fallout 76 è stato ufficialmente annunciato da Bethesda, di seguito ...