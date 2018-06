E3 2018 | Decolla con Starlink | Battle For Atlas dal 16 ottobre

gamerbrain

: Nel 2017 sette milioni di italiani hanno fatto debiti per pagarsi le cure mediche. Decolla la spesa nella sanità pr… - HuffPostItalia : Nel 2017 sette milioni di italiani hanno fatto debiti per pagarsi le cure mediche. Decolla la spesa nella sanità pr… - michelafinizio : Lucas Museum, decolla la «navicella spaziale» delle arti narrative - DOMUS_R_E : Lucas Museum, decolla la «navicella spaziale» delle arti narrative -

(Di lunedì 11 giugno 2018) In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato chefor, un nuovo gioco d’azione e avventura sviluppato da Ubisoft Toronto, sarà disponibile dal 16per Nintendo Switch, PlayStation 4 e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X. Questa epica saga spaziale open world che utilizza la tecnologia dei giocattoli modulari consente ai giocatori di creare e personalizzare le proprie navicelle spaziali reali. Ubisoft ci porta in orbita conCiascun componente e il pilota della navicella compariranno immediatamente nel gioco, dove sarà possibile sfruttare diverse abilità di pilota, oltre a varie armi e navi, per sfoderare combo devastanti contro i propri nemici. LoforRetail Starter Pack include il gioco, una navicella, un pilota, una varietà di ...