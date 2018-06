E3 2018 | Bethesda svela la Collector' s Edition e la Deluxe Edition di RAGE 2

Fallout 76 e RAGE 2 sugli scudi all’E3 2018 : i dettagli della conferenza di Bethesda : Procede spedito l'E3 2018, la fiera dedicata al mondo dell'intrattenimento digitale che come di consueto sta avendo luogo nel classico quartier generale di Los Angeles. Dopo l'esordio di Electronic Arts (con il suo EA Play 2018) nella giornata di sabato e di Microsoft nella tarda serata (italiana) di ieri sera, la notte è stata dedicata interamente a Bethesda. Tanta era l'attesa per il publisher con sede nel Maryland, in virtù di progetti ...

E3 2018 : Bethesda annuncia The Elder Scrolls 6 : Nel corso della conferenza E3 2018 è stato dato un ampio spazio a Fallout 76, un gioco molto atteso dai fan e che presenterà varie novità. Ma lo show ha riservato una gradita sorpresa.Bethesda ha infatti annunciato ufficialmente The Elder Scrolls 6. Non sappiamo molto sul gioco, la compagnia ha mostrato solamente un breve teaser che potete vedere qui sotto:Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo della saga dopo l'epico Skyrim?Read more…

E3 2018 : Tutti gli annunci di Bethesda : Anche la conferenza E3 2018 di Bethesda è giunta al termine, numerosi sono gli annunci e le novità in arrivo tra la fine dell’anno e il 2019, scopriamo insieme di cosa si tratta. E3 2018: Tutti gli annunci di Bethesda RAGE 2 si mostra con un Gameplay. Il lancio è fissato per la primavera del 2019 annunciato l’arrivo di The Elder Scrolls Legends su console entro la fine dell’anno annunciato Doom ...

E3 2018 : annunciata la data di uscita di Fallout 76. Bethesda conferma : sarà un gioco completamente online : Nel corso della conferenza E3 di Bethesda arrivano nuove informazioni sull'atteso Fallout 76. Innanzitutto è stato confermato che il gioco arriverà il 14 novembre 2018 e sarà completamente online, come rumoreggiato negli ultimi giorni.sarà un gioco molto vasto, 4 volte le dimensioni di Fallout 4 e sarà ambientato in West Virginia. Il Vault 76 è stato creato per celebrare i 300 anni degli USA. Dal punto di vista tecnico, è stata utilizzata una ...

E3 2018 : Bethesda annuncia Doom Eternal : La conferenza Bethesda è iniziata ed è arrivato un annuncio molto atteso, ovvero quello di Doom Eternal!Il gioco si è mostrato in un breve video teaser. Gli sviluppatori, per ora, assicurano l'inferno in Terra con il doppio dei demoni, ma ne sapremo di più riguardo Doom Eternal alla QuakeCon in programma ad agosto.Nel frattempo gustatevi il nuovo video:Read more…

E3 2018 : alle 3 : 30 seguite in diretta con noi la conferenza Bethesda! : Prima diretta dell'E3 2018 che metterà a dura prova i fan italiani a causa di un orario di certo non particolarmente favorevole, anzi. alle 03:30 di lunedì 11 giugno (orario italiano ovviamente) sarà tempo della conferenza E3 di Bethesda.L'evento si concentrerà inevitabilmente su Fallout 76 e su Rage 2 ma le aspettative sono da tradizione molto alte e in molti sperano in qualche sorpresa di peso. La più plausibile è un DLC di Prey già parecchio ...

Diretta E3 2018 conferenza Bethesda : streaming e orario per l’11 giugno : L'E3 2018 ha preso il via la scorsa notte (italiana) con l'atteso evento dedicato a Electronic Arts: l'EA Play 2018 ha fatto da apripista, e ovviamente tutti gli altri procederanno senza soluzione di continuità sul palco del centro fieristico di Los Angeles, pronti a sorprendere i propri affezionatissimi fan con annunci e conferme sui titoli in arrivo nei prossimi mesi. Se nella tarda serata di oggi l'E3 2018 porterà al cospetto dei giocatori ...

Conferenza Bethesda E3 2018 : cosa aspettarsi - orario e giochi : L'E3 2018 è alle porte, l'evento più importante al mondo per quanto riguarda i videogiochi. Protagonista sarà sicuramente Bethesda, il publisher famoso epr le serie di The Elder Scrolls e Fallout. orario, data e cosa aspettarsi da Bethesda all'E3 21018 Per l’11 giugno alle ore 03:30 è prevista la Conferenza notturna di Bethesda all'E3 2018, nel corso della quale potrebbero essere annunciati diversi titoli. Alcuni sono stati già confermati, ...

Tutto sull’E3 2018 - orario e date conferenze Sony - Microsoft - Bethesda e non solo : L'E3 2018 è in programma a Los Angeles dal 12 al 14 giugno, ma nei giorni precedenti si terranno le conferenze e i media briefing delle hardware house e dei principali publisher. A meno di un mese di distanza sono già stati svelati i primi dettagli sulle date e sugli orari italiani degli appuntamenti in programma per l'Electronic Entertainment Expo 2018. E3 2018: orari italiani e date conferenze Electronic Arts ha in programma l’EA Play per ...

La conferenza E3 2018 di Bethesda potrebbe essere la più lunga di sempre per la compagnia : Bethesda Softworks ha presentato alcuni grandi titoli e svelato molte sorprese negli ultimi anni in occasione dell'E3 e, con la prossima presentazione dell'azienda all'orizzonte, Pete Hines di Bethesda sta preparando il pubblico ai vari annunci in programma.Come riporta Dualshockers, Hines ha condiviso su Twitter alcune informazioni che riguardano lo show dell'azienda, ormai a un mese di distanza.In particolare, Hines ha dichiarato: "abbiamo ...

Bethesda prepara grandi novità per l’E3 2018 : nuova immagine e dettagli : L'E3 2018 è ormai imminente e Bethesda Softworks sta stuzzicando la fantasia dei propri fan su ciò che possiamo aspettarci dallo showcase di Los Angeles: la compagnia ha rivelato alcuni dettagli succosi su cosa bolle in pentola, compresa una misteriosa immagine che susciterà l'interesse di qualche fan. Lo studio ha pubblicato su Twitter una nuova immagine teaser che mostra la torre del Big Ben di Londra macchiata di vernice rosa su un lato, ...

Bethesda mostrerà "un buon numero" di nuovi giochi all'E3 2018 : Le settimane che ci separano dall'E3 2018 stanno rapidamente scorrendo, e i grandi protagonisti dell'industria dei videogiochi cominciano a caricare le proprie cartucce che come di consueto verranno esplose durante le celebri conferenze pre-fiera. Una di queste sarà quella Bethesda, e Pete Hines, Senior Vice President of Marketing del publisher ha potuto recentemente parlare con Gamereactor anticipando qualcosa a riguardo proprio della kermesse ...

Bethesda promette un E3 2018 molto vario : ci sara spazio per diversi giochi : L'E3 2018 si avvicina a grandi passi e questo significa che gli sviluppatori e gli editori si stanno preparando per l'importante evento. Recentemente, Dualshockers ha avuto l'occasione di scambiare qualche parola con il Senior Vice President Marketing di Bethesda Softworks, Pete Hines, al quale è stato chiesto cosa bisogna aspettarsi dalla compagnia al prossimo E3 2018.Durante la conversazione, è stato messo in luce il fatto che Bethesda ...