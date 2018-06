E3 2018 | Babylon' s Fall è il nuovo titolo di Platinum Games

eurogamer

(Di lunedì 11 giugno 2018) A sorpresa, nel corso della conferenza Square Enix nell'ambito dell'E3è stato mostrato un breve trailer di's, ilsviluppato dache sarà disponibile su PS4 e PC via Steam nel 2019.Il trailer del gioco non dice pressoché nulla sule l'intero annuncio è stato estremamente criptico, con una minima possibilità di saperne di più magari alla conferenza Sony tra qualche ora. Per il momento non possiamo fare altro che lasciarvi al trailer di's, sperando di potervi raccontare di più sul gioco molto presto.Che ne pensate di's? Vi stuzzica l'idea chesia al lavoro su unvideogioco per PS4 e PC?Read more…