E3 2018 | Assassin' s Creed Odyssey conquista il palco con trailer | gameplay e un ritorno

Assassinio sul palcoscenico/ Su La7 il film di George Pollock (oggi - 11 giugno 2018) : Assassinio sul palcoscenico, il film in onda su La7 oggi, lunedì 11 giugno 2018. Nel cast: Ron Moody e Margareth Rutherford, alla regia George Pollock. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 16:21:00 GMT)

ASSASSINIO SUL PALCOSCENICO/ Su La7 il film con Margareth Rutherford (oggi - 11 giugno 2018) : ASSASSINIO sul PALCOSCENICO, il film in onda su La7 oggi, lunedì 11 giugno 2018. Nel cast: Ron Moody e Margareth Rutherford, alla regia George Pollock. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:46:00 GMT)

Assassin’s Creed Odyssey pronto per l’E3 2018 - tutto quello che sappiamo : L'annuncio del prossimo capitolo dedicato alle vicissitudini di Assassini e Templari, Assassin's Creed Odyssey, è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno durante i giorni scorsi, con Ubisoft che ha pubblicato un brevissimo teaser in risposta alle voci e alle immagini trapelate che, di fatto, svelavano cosa bolliva nel pentolone del publisher transalpino. Una mossa utile a riprendere in mano le redini del gioco, cavalcando un'onda lunga ...

Profumo - Storia di un assassino/ Su Rete 4 il film di Tom Tykwer (oggi - 4 giugno 2018) : Profumo - Storia di un assassino, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 17:20:00 GMT)

Assassinio al Galoppatoio/ Su La7 il film con Margaret Rutherford (oggi - 4 giugno 2018) : Assassinio al Galoppatoio, il film in onda su La7 oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Margaret Rutherford e Stringer Davis, alla regia George Pollock. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 17:16:00 GMT)

PROFUMO-STORIA DI UN ASSASSINO/ Su Rete 4 il film con Ben Whishaw e Dustin Hoffman (oggi - 4 giugno 2018) : Profumo - Storia di un ASSASSINO, il film in onda su Rete Quattro oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickma. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 11:22:00 GMT)

ASSASSINIO AL GALOPPATOIO/ Su La7 il film diretto da Geroge Pollock (oggi - 4 giugno 2018) : ASSASSINIO al GALOPPATOIO, il film in onda su La7 oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Margaret Rutherford e Stringer Davis, alla regia George Pollock. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:09:00 GMT)

ASSASSINIO SUL TRENO/ Su La7 il film con Margareth Rutherford (oggi - 4 giugno 2018) : ASSASSINIO sul TRENO, il film in onda su La7 oggi, lunedì 4 giugno 2018. Nel cast: Margareth Rutherford, Stringe Davis, Charles Tingwell, alla regia George Pollock. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:22:00 GMT)

Assassin's Creed Odyssey potrebbe uscire già nel 2018 e sarà sempre più simile a un vero RPG : Con l'E3 2018 a pochi giorni di distanza, i grandi protagonisti dell'industria stanno già iniziando a sganciare le loro bombe: se pochi giorni fa è stato annunciato ufficialmente Fallout 76 da Bethesda, questa mattina è arrivata la conferma ufficiale di Ubisoft e l'annuncio di Assassin's Creed Odyssey.Il nuovo episodio della celebre serie sarà protagonista della kermesse di Los Angeles, come dichiarato dagli stessi sviluppatori in un post su ...

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 4-10 giugno 2018 : Boris è l’assassino di Beatrice? : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 4 giugno a domenica 10 giugno 2018: Nils crede che l’assassino di Beatrice sia Boris! Arriva Paul! Anticipazioni Tempesta d’amore: per Nils, è stato Boris ad uccidere Beatrice! Romy resta folgorata dalla bellezza di Paul mentre Susan prende una sofferta decisione! Nuovi amori, misteri irrisolti, segreti inconfessabili: è questo il mix di ingredienti delle prossime puntate ...

Poirot : Il diario di un assassino - Rete 4/ Trama e curiosità sul film con David Suchet (oggi - 19 maggio 2018) : Poirot: Il diario di un assassino, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Jamie Bamber e Flora Montgomery, alla regia Andrew Grieve. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:44:00 GMT)

POIROT : IL DIARIO DI UN ASSASSINO/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi - 19 maggio 2018) : POIROT: Il DIARIO di un ASSASSINO, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Jamie Bamber e Flora Montgomery, alla regia Andrew Grieve. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 04:05:00 GMT)

The assassination/ Su Iris il film prodotto da Alfonso Cuarón (oggi - 10 maggio 2018) : The assassination, il film in onda su Iris oggi, giovedì 10 maggio 2018. Nel cast: Sean Penn, Naomi WattseDon Cheadle, alla regia Niels Mueller. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:10:00 GMT)

THE ASSASSINATION/ Su Iris il film con Sean Penn e Naomi Watts (oggi - 10 maggio 2018) : The ASSASSINATION, il film in onda su Iris oggi, giovedì 10 maggio 2018. Nel cast: Sean Penn, Naomi WattseDon Cheadle, alla regia Niels Mueller. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:46:00 GMT)