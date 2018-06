E3 2018 | annunciati due nuovi DLC per The Elder Scrolls Online

Diretta E3 2018 conferenza EA Play : streaming e tutti i giochi annunciati il 9 giugno : EA Play è la prima conferenza di questo scoppietante E3 2018: seguitelo in Diretta streaming, troverete il video in basso. C'è tantissima attesa per i giochi che saranno confermati magari con data di uscita o video gamePlay, ma anche nuove IP. Diretta streaming EA Play all'E3 2018 Più che una conferenza è un vero e proprio evento: l'orario di inizio è alle 22:00 ora italiana, quindi abbordabile per tutti. Cosa ci aspettiamo da EA? Sicuramente ...

Games With Gold : annunciati ufficialmente i giochi di giugno 2018 : Come di consuetudine, Microsoft ha appena svelato ufficialmente i quattro giochi Xbox Live Gold relativi al mese di giugno 2018, i quali potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio. Assassin’s Creed® Chronicles: Russia Assassin’s Creed® Chronicles: Russia è il terzo episodio della trilogia di Assassin’s Creed® Chronicles. Pur restando fedele ai canoni della serie, Chronicles trasporta Assassin’s ...

Cuphead : sequel o DLC saranno annunciati all'E3 2018? : Giungono interessanti notizie per tutti i fan di Cuphead, l'apprezzato gioco uscito su PC e Xbox One. A quanto pare, il titolo potrebbe essere tra i protagonisti dell'E3 2018 di Microsoft e, in occasione della fiera di Los Angeles, potrebbero essere svelati nuovi contenuti o, forse, addirittura un sequel.Il sito Hardcoregamer, ripescando una vecchia intervista di Maja Moldenhauer di Studio MDHR, risalente al lancio di Xbox One X nel novembre del ...

Concerti di Fiorella Mannoia nel 2018 - annunciati i live estivi : biglietti in prevendita : I Concerti di Fiorella Mannoia nel 2018 sono finalmente ufficiali. L'artista romana è quindi pronta a tornare sul palco dopo il successo dei live che ha tenuto a supporto di Combattente, disco di inediti che ha portato anche sul palco del Festival di Sanremo 2017. Desiderosa di tornare sul palco, Fiorella Mannoia ha quindi annunciato pochi Concerti esclusivi per la prossima estate, che terrà nei mesi di luglio e agosto. Prevista ...

Wind Music Awards 2018 : i cantanti annunciati : annunciati i nomi dei primi ospiti dei Wind Music Awards 2018: da Laura Pausini a Biagio Antonacci, da Cristina D’Avena a Gianna Nannini e tanti altri La Musica torna protagonista con i Wind Music Awards 2018. In diretta dalla splendida cornice dell’Arena di Verona, Rai 1 trasmetterà due puntate dedicate alla grande Musica italiana ed internazionale con tutti i protagonisti dell’ultima annata Musicale. Ecco i primi artisti ...

Wind Music Awards 2018 : i cantanti annunciati : Biagio Antonacci (© Julian Hargraves) Sarà la Musica, ancora una volta, ad inaugurare la bella stagione di Rai1. Lunedì 11 e martedì 12 giugno in prima serata la collaudata coppia composta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada sarà al timone dei Wind Music Awards 2018. Ancora una volta è l’Arena di Verona la cornice scelta per la consegna dei premi alla Musica italiana, giunti alla dodicesima edizione. Le star di casa nostra verranno insignite del ...

Annunciati nuovi concerti di Arisa nel 2018 - 8 date in estate da nord a sud Italia : info e biglietti : Annunciati concerti di Arisa nel 2018: la cantante sarà in tour nel corso dell'estate, da nord a sud Italia. Fresca di partecipazione in giuria esterna ad Amici di maria De Filippi e attualmente al lavoro su un nuovo album di inediti, la cantante sarà in tournée anche quest'anno: sono stati Annunciati ben 8 concerti di Arisa nel 2018, tra giugno, luglio ed agosto. La cantante si esibirà il 19 maggio a Castelraimondo in provincia di ...

Annunciati tutti i vincitori del Google Play Awards 2018 : A poche ore dal Google I/O 2018, Big G pubblica i vincitori dei Google Play Awards 2018, in contest che ogni anno funge da sfida per i produttori di giochi e app. Quest'anno sono state escluse le categorie relative agli indossabili e alle TV e per questo le categorie rimaste scendono a 9. Presente l'elenco e i link ai relativi download. L'articolo Annunciati tutti i vincitori del Google Play Awards 2018 proviene da TuttoAndroid.

Noyz Narcos in tour nel 2018 : annunciati i concerti da maggio ad agosto per l’album Enemy : Noyz Narcos in tour nel 2018: l’Enemy tour partirà da Carbonia (CI) il 27 maggio per proseguire in tutta Italia fino al prossimo 25 agosto. Noyz Narcos sarà a Fondi (LT) l’8 giugno e a Campobasso il 9 giugno. Si esibirà live a Campi Bisenzio (FI) il 12 giugno, a Roma il 15 giugno e a Senigallia (AN) il 16 giugno. Il rapper sarà in concerto poi a Padova il 20 giugno, a Milano il 29 giugno e a Catania il 4 luglio. Tra le tappe in programma ...

Ministri - Populous e Andrea Poggio fra i primi nomi annunciati per l'Apolide Festival 2018 : : News : : OndaRock : Dal 19 all 22 luglio performance, installazioni, arte, letteratura, sport, enogastronomia e campeggio, immersi nella natura, a 30 minuti da Torino e 50 da Milano. Tre i palchi sui quali si ...

Annunciati Tour de France 2018 e Pro Cycling Manager 2018 : Preparatevi a pedalare dal 28 giugno con una nuova ed emozionante stagione ciclistica. I videogiochi ufficiali del Tour de France 2018 saranno disponibili per PlayStation 4, Xbox One e PC nei migliori negozi dal 28 giugno. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Tour de France 2018 e Pro Cycling Manager 2018 Annunciati ufficialmente! In Tour de France 2018, per console, vestirai i ...

Overwatch World Cup 2018 : annunciati i gruppi e aperte le votazioni per il Comitato di Competizione : Nelle passate stagioni competitive, i giocatori di Overwatch di tutto il mondo hanno giocato nella ladder non solo per aumentare il proprio indice di valutazione (IV), ma anche per far qualificare il proprio paese per l'Overwatch World Cup 2018. Ed è proprio di Overwatch World Cup che parliamo grazie a un comunicato condiviso da Blizzard che rivela i gruppi della Competizione e non solo.Qui di seguito i dettagli provenienti dal comunicato:Gli ...

E3 2018 : Microsoft presenterà videogiochi non ancora annunciati in arrivo quest'anno : Giugno si avvicina, e la grande macchina mediatica dell'E3 2018 comincia a scaldare i motori. Microsoft ha voluto presentare la line up delle iniziative previste per la manifestazione con un messaggio ufficiale, svelando però quello che molti utenti Xbox si aspettavano dal publisher per la fiera di quest'anno.Tra i tanti eventi legati al brand Xbox infatti, il messaggio parla anche dell'Xbox E3 2018 Briefing, l'ormai annuale conferenza sede di ...