E3 2018 | annunciata la data di uscita di Fallout 76 Bethesda conferma | sarà un gioco

The Game Awards : annunciata la data per l'edizione 2018 : I The Game Awards tornano ufficialmente anche quest'anno, per la precisione giovedì 6 dicembre 2018 al Microsoft Theater di Los Angeles, come riporta Variety."Il nostro team è estremamente impegnato nella pianificazione dello show del 2018, che sarà la nostra più grande produzione", ha detto il produttore Geoff Keighley, che ha lavorato al predecessore dello show, gli Spike Video Game Awards, per oltre 10 anni. "Stiamo prendendo tutti gli ...

Ufficiale la data della finale di Amici 2018 annunciata da Maria De Filippi : La data della finale di Amici 2018 è finalmente Ufficiale. L'annuncio arriva in semifinale, con una Maria De Filippi che finalmente scioglie le riserve sulla puntata conclusiva di questa complessa tornata del talent di Canale 5. I ragazzi si sfideranno per la vittoria nella serata dell'11 giugno, rovesciando ogni pronostico della vigilia con conferme non pervenute per la data 10 e per il 9, che mai hanno trovato l'ufficialità da parte della ...

Annunciata la data di uscita di F1 2018 : Codemasters e Koch Media hanno annunciato oggi che F1 2018, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018, immergerà i giocatori nel mondo della Formula 1 come mai prima d'ora. F1 2018 sarà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One inclusa Xbox One X e PC Windows (DVD e su Steam) in tutto il mondo venerdì 24 Agosto 2018, nel weekend del GRAN PREMIO DEL BELGIO 2018 di FORMULA 1 presso l'iconico circuito di ...

Giro d’Italia 2018 - settima tappa : Pizzo Calabro-Praia a Mare. Scenari da sogno per una volata annunciata : Dopo il primo arrivo in salita del Giro d’Italia 2018 si torna a parlare di volate: si passa dalla Sicilia alla Calabria, con la settima tappa che si disputerà venerdì 11 maggio: 159 chilometri da Pizzo Calabro a Praia a Mare. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso di questa sesta frazione. Prima metà di gara davvero senza problemi per i corridori che percorreranno la strada a scorrimento veloce ss. 18: se dovesse esserci il meteo ...

Cannes 2018 - annunciata la giuria del prossimo festival : Data la partenza imminente prevista per il prossimo 8 maggio, in questi giorni si stanno delineando tutti i dettagli del prossimo festival di Cannes. La manifestazione cinematografica, reduce dalle polemiche con Netflix e dall’annuncio dei film in concorso, in queste ore ha ufficializzato quella che sarà la giuria che valuterà le pellicole. Sono stati svelati, dunque, i nomi che affiancheranno la presidente di giuria, Cate Blanchett, in ...

E3 2018 : annunciata la data della conferenza Ubisoft : Quest'oggi Ubisoft ha confermato la data della sua conferenza, come da tradizione, in vista dell'E3 2018.La conferma arriva via Twitter e possiamo apprendere che l'appuntamento è fissato per lunedì 11 giugno alle 22:00 ora italiana presso l'Orpheum Theatre di Los Angeles. Maggiori informazioni al riguardo saranno comunicate all'avvicinarsi della data, per il momento dobbiamo accontentarci di questo.Per chi non ne fosse a conoscenza, ricordiamo ...

Annunciata la Injustice 2 Pro Series 2018 : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment (WBIE) ha annunciato la Injustice 2 Pro Series 2018 presentata da Samsung e da SIMPLE Mobile, la seconda stagione del global esports program per il titolo di NetherRealm Studios, Injustice 2.La serie del 2018 vede Intersport, leader tra le piattaforme dedicate al marketing di sport, dell'intrattenimento e lifestyle, fare squadra con Samsung, SIMPLE Mobile, Gamestop, Northern Arena, Gamelta e un ...

Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018 - annunciata come ospite l'attrice di Xena e Ash vs Evil Dead : biglietti - data e orari : ... l'attrice neozelandese, famosa e amata in tutto il mondo per i suoi ruoli in serie tv come Xena e Spartacus, incontrerà i fan durante il corso della manifestazione napoletana dedicata al mondo dei ...