E3 2018 | a mezzanotte seguite in diretta con noi il PC Gaming Show!

eurogamer

: RT @witoorbiketours: La settimana dell'Avvento: e al posto delle luci sull'albero, a mezzanotte ci saranno i fari delle vostre bici. Mille… - radiovibram : RT @witoorbiketours: La settimana dell'Avvento: e al posto delle luci sull'albero, a mezzanotte ci saranno i fari delle vostre bici. Mille… - ABernabeiFCOff : La nostra diretta H24 che avrà fine il 15/06/2018 una volta scattata la mezzanotte è iniziata! Partecipa anche tu p… - witoorbiketours : La settimana dell'Avvento: e al posto delle luci sull'albero, a mezzanotte ci saranno i fari delle vostre bici. Mil… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Come accade da ormai un paio di anni, anche l'E3darà spazio al PCShow, l'evento pensato per celebrare soprattutto la master race dell'universo videoludico e per dare spazio a una serie di sviluppatori indie e publisher di medie dimensioni molto interessanti.Solitamente l'evento è l'occasione giusta per dare un'occhiata da vicino a qualche piccola perla del panorama indipendente e per scoprire dei progetti che potrebbero ingiustamente passare sotto traccia all'interno della calca di produzioni decisamente più altisonanti.Per scoprire tutti gli annunci appuntamento a partire dalle 23:45 in compagnia di Gabriele Carollo e Andrea Forlani. Per seguirci vi basterà sintonizzarvi sul nostro canale ufficiale di Twitch, ma anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.Read more…