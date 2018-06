E Winnie Harlow sbagliò a sventolare la bandiera a scacchi

F1 – Errore Winnie Harlow - Charlie Whiting furioso : “si è trattata di una situazione deplorevole” : Charlie Whiting ha commentato l’Errore commesso dalla modella Winnie Harlow, che ha sventolato la bandiera a scacchi in Canada con un giro d’anticipo Un Errore paradossale che, fortunatamente, non ha creato situazioni imbarazzanti. Quanto accaduto in Canada al penultimo giro del Gp di Montreal ha lasciato tutti di stucco, di rado infatti capita che venga sventolata la bandiera a scacchi con una tornata ancora da completare. A ...

Tommy Hilfiger – Hailey Baldwin e Winnie Harlow ambasciatrici globali del brand per la collezione donna [GALLERY] : Tommy Hilfiger annuncia le sue due ambasciatrici globali per la collezione donna: saranno le modelle Hailey Baldwin e Winnie Harlow Tommy Hilfiger, di proprietà di PVH [Corp. NYSE: PVH],annuncia la modella Hailey Baldwin e la modella e attivista Winnie Harlow come nuovi ambassador del brand per la collezione donna FW18 di Tommy Hilfiger. Nell’ambito delle attività di comunicazione il brand celebra le icone del domani nel mondo della moda, ...