È questo che volete? #umanitàaperta Il grido di indignazione sui social per

Trudeau twitta comunicato G7 : 'E' questo che conta' : "L'accordo storico che abbiamo concluso al G7 di Charlevoix favorirà la prosperità dei cittadini e l'economia, proteggerà la democrazia, preserverà l'ambiente e garantirà i diritti delle donne e delle ragazze nel mondo. E' questo che conta". Lo scrive il premier canadese Justin Trudeau ritwittando il ...

Altro che Tiger Woods : l’abilità di questo ragazzo con la mazza da golf vi lascerà senza parole. Vedere per credere : Lui si chiama Garrett Clark e ha 18 anni. Su Instagram, dove pubblica video e foto delle proprie imprese da anomalo golfista, è una piccola star, con quasi 50mila follower. La sua specializzazione è quella di costruire percorsi lungo i quali, con un colpo, far scivolare (e rimbalzare) la pallina da golf. Fino, ovviamente, alla buca. L'articolo Altro che Tiger Woods: l’abilità di questo ragazzo con la mazza da golf vi lascerà senza parole. ...

La Vita in Diretta - Marco Liorni saluta : «questo è un arrivederci. Quando una cosa bella finisce bisogna essere felici perché c’è stata» : Marco Liorni, La Vita in Diretta Marco Liorni esce di scena con stile, senza nascondere l’emozione. Tra gli abbracci e gli applausi di chi, per sette anni, ha lavorato con lui a La Vita in Diretta. Per il conduttore romano, quella di oggi era l’ultima puntata alla guida del programma pomeridiano di Rai1, che dalla prossima stagione sarà affidato a Tiberio Timperi e alla confermata Francesca Fialdini. Così hanno deciso i vertici Rai. ...

MICHELE SANTORO SI CANDIDA IN RAI : "TRAVAGLIO AL TG1"/ "Pronto per questo lavoro. Governo? E' nato un mostro" : MICHELE SANTORO si CANDIDA in Rai, il conduttore televisivo dichiara: "Governo M5s-Lega faccia rivoluzione: Milena Gabanelli direttore generale e Marco Travaglio al Tg1"(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:17:00 GMT)

Conte a Di Maio con microfono acceso : “questo lo posso dire?”/ Video - gaffe Premier che non trova gli appunti : Le gaffe del Premier Conte: chiede a Di Maio con microfono acceso, "questo lo posso dire?", e la secca replica di Luigi "no". Poi non trova gli appunti del discorso(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:33:00 GMT)

LA FLAT TAX AIUTA I RICCHI?/ Non è questo il guaio che fermerà la tassa piatta : Dopo le dichiarazioni di Salvini si parla molto di FLAT tax e dei vantaggi che ha per chi guadagna di più. Il problema della proposta è però un altro, spiega SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:31:00 GMT)FINANZA & NOMINE/ Cdp in cerca di identità (e di presidente) dopo gli errori di Monti e Renzi, di S. LucianoDIETRO LE QUINTE/ Fiducia al governo Conte, il gioco di poltrone spacca la Lega, di A. Fanna

Fabrizio Corona fuori dall'aula : 'Con questo governo il ministro lo posso fare anche io' : È tornato in Tribunale a Milano per il processo d'appello sull'ormai nota vicenda dei soldi in contanti, trovati anche in un controsoffitto, mano nella mano con la fidanzata Silvia Provvedi del duo ...

Oscar Farinetti : "Mi dispiace per Renzi - se ha perso vuol dire che ha sbagliato. Ora tifo questo Governo" : "Se uno perde, significa che errori ne ha fatti, mi dispiace per Matteo Renzi, ma è la politica". A parlare è Oscar Farinetti, presidente di Eataly, oggi a margine della presentazione di "Gourmet's international srl", a Milano, nella sala congressi di Eataly Milano Smeraldo. "Se voglio ancora bene a Renzi? Certo, io sono uno fedele per natura, tifo sempre la Juve, sono sposato da 40 anni con mia moglie, e voglio bene agli amici per ...

Monica Cirinnà : «Ministro Fontana - che cos’è la normalità? Non faccia ripiombare questo Paese nel buio» : «Le famiglie arcobaleno non esistono». A poche ore dalla sua nomina a ministro della Famiglia e della Disabilità, il leghista Lorenzo Fontana ha colpito la comunità omosessuale e le famiglie omogenitoriali negandone l’esistenza. Poi in una lettera al Tempo ha rilanciato: «Sono cristiano. Oggi è eroico battersi per la normalità». Il commento della senatrice dem Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili «Ministro ...

MATTEO GENTILI/ Video : primi progetti con Alessia : "questo mi mancherà - ma non subito!" (Grande Fratello 2018) : MATTEO GENTILI, sarà davvero l'ex calciatore il vincitore di questa edizione? Si troverà di fronte alla sua fidanzata Alessia Prete l'altra favorita per la finale. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 17:22:00 GMT)

questo tenero commento di Nick Jonas ti farà pensare che sta davvero uscendo con Priyanka Chopra : Love is in the... Instagram The post Questo tenero commento di Nick Jonas ti farà pensare che sta davvero uscendo con Priyanka Chopra appeared first on News Mtv Italia.

Vittorio Feltri - la replica ad Antonio Socci : 'Dimmi come questo governo può fare ciò che ha promesso' : Caro Antonio, Libero pensa, sperando di sbagliare, che l'alleanza grillini-leghisti non possa dare buoni frutti. Ti segnalo: per l'intera, lunga, campagna elettorale i due partiti si sono scannati. L'...

La mamma di Meghan svela il suo momento preferito delle nozze (e non poteva esser che questo) : La madre di Meghan Markle, Doria Ragland, ha rivelato che incontrare la Regina è stato il suo momento preferito del matrimonio reale, preceduto solo dal pronunciamento dei voti. Doria, 61 anni, ha partecipato alla cerimonia alla St George's Chapel il 19 maggio e per la prima volta ha incontrato Elisabetta. La figlia e il genero l'avevano preparata al meglio per l'incontro con la regnante, riporta Us Weekly."Doria racconta che il momento ...