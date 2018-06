“È la migliore” Per la prima volta Chiara Ferragni presenta al mondo la tata di Leone

“Il mondo ora sarà migliore” : brutale necrologio per una 80enne (che ha abbandonato i figli) : Kathlee Dehmlow, 80 anni, è morta in Minnesota il 31 maggio scorso. I suoi familiari hanno voluto ricordarla con un necrologio "poco convenzionale" in cui hanno scritto che la donna, dopo aver avuto due figli, è rimasta incinta del cognato e si è trasferita con lui abbandonandoli: “Ai figli non mancherà”.Continua a leggere

Giovanni Tria - chi è il nuovo Ministro dell’Economia/ Mulè : “Lo hanno scelto perché è il migliore” : Giovanni Tria, chi è il nuovo Ministro dell'Economia. Cosa pensa di Europa ed euro: un Savona “travestito”? Un altro eurocritico nel governo M5s-Lega. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:03:00 GMT)

Movie Mag - Alessio Boni : “Faccio l’attore per essere un uomo migliore” : “L’arte e la recitazione, per me, sono mezzi per diventare un uomo migliore. A mio parere non è la professione che ti definisce, ma la persona che sei nel rapporto con gli altri.”. Alessio Boni, è protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nella prossima puntata di Movie Mag. Il magazine di Rai Movie è in onda il prossimo 25 aprile alle 22.35 e in replica, sempre di mercoledì, nella notte di Rai1. Le guerre, per gli Avengers della ...