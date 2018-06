E’ giallo sulla 21enne scomparsa : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – E’ stata vista l’ultima volta oltre due giorni fa, in compagnia del suo fidanzato. Da allora è scomparsa nel nulla. Continuano le ricerche della 21enne di Melzo, in provincia di Milano, scattate dopo che il compagno è stato trovato morto.Secondo una prima ricostruzione la coppia si era allontanata da casa venerdì sera in auto. Poi più nulla, fino a sabato mattina, quando il 31enne è stato ritrovato ...

Le poche idee - confuse - del governo gialloverde sulla flat tax : Attenzione, lo dico a lei e al professor Tria, ministro dell'Economia che saluto e a cui auguro buon lavoro e che sicuramente lo sa benissimo: non esiste alcun Paese al mondo in cui i moltiplicatori "...

Le poche idee (confuse) del governo gialloverde sulla flat tax : Signor presidente, signor presidente del Consiglio, onorevoli colleghi. Signor presidente del Consiglio, ho solo due considerazioni da farle nell'augurarle comunque buon lavoro, a lei al suo governo. La prima è sulla flat tax. La flat tax è stata l'architrave del consenso della maggioranza che oggi

Montante dai domiciliari al carcere. giallo sulla fabbrica di biciclette che nessuno ha mai visto : E' stata inasprita la misura cautelare nei confronti dell'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, arrestato il 14 maggio scorso con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla ...

Mps - Alitalia e Ilva. Tutte le bucce di banana sulla strada del Tesoro giallo-verde : ... nelle ore in cui Giuseppe Conte predispone la lista dei ministri da presentare a Sergio Mattarella è che chiunque prenderà posto dietro la scrivania di Piercarlo Padoan al ministero dell'Economia, ...

Belgio - ancora giallo sulla morte della bimba di due anni uccisa sull’autostrada : Si chiamava Mawda, aveva solo due anni. Insieme ai genitori ed al fratellino era scappata dal Kurdistan iracheno, alla ricerca di un’esistenza più serena. Ma non ce l’ha fatta, ha trovato la morte all’alba di giovedì 17 maggio, a pochi chilometri da Mons, nel sud del Belgio. La piccola si trovava su di un furgone in cui erano stipati 26 adulti e tre bambini, tutti curdi. La famiglia di Mawda era gia' stata allontanata dal Belgio e respinta in ...

Aereo caduto a Cuba - schianto dopo decollo a L'Avana/ Video : giallo sulla compagnia - "ci sono vittime" : Cuba, Aereo si schianta dopo decollo a L'Avana: è giallo sulla compagnia coinvolta nell'incidente. Secondo il presidente Cubano ci sarebbero molte vittime.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 20:43:00 GMT)

Cannes 2018 : il don Chisciotte «maledetto» di Terry Gilliam (e il giallo sulla sua salute) : Diciotto anni. Tanto ci aveva messo il regista inglese Terry Gilliam a ultimare il suo The Man Who Killed Don Quixote, adattamento molto libero del mitico romanzo di Cervantes, e in programma tra mille controversie al 71esimo Festival di Cannes (fuori concorso). Il film era stato accettato nonostante la richiesta dell’ex produttore Paulo Branco di vietarne la proiezione: una furente battaglia legale è infatti in corso tra lui e il regista, ...

E' ancora giallo sulla scomparsa di Latifa - principessa del Dubai : E' ancora giallo sulla scomparsa della principessa del Dubai, Latifa bint Mohammed Al Maktoum, di cui non si hanno notizie da fine febbraio, quando è fuggita dall'emirato dopo aver denunciato il padre ...

Nadia Toffa - giallo sulla partecipazione ad "Amici" : «Una serie di sfighe che non avete idea» : Rimandata la partecipazione di Nadia Toffa ad Amici. La conduttrice ha prima annunciato sulla sua pagina Instagram che avrebbe preso parte al talent nella puntata di sabato 5 maggio, per poi smentire...

