Duchamp | l' artista più politico e sociale del secolo scorso

(Di lunedì 11 giugno 2018) Il '68 non è solo la data della grande e diffusa sollevazione contro la società borghese, è anche la data della morte di Marcel, l'più influente del XX e XXI, più di Picasso.Ma le due cose, il '68 e, a prima vista non coincidono, anzi sembrano proprio escludersi.fu unpoco incline a mostrarsi partecipe degli eventi politici e sociali a lui contemporanei eppure...In suo nome il concetto di opera d'arte è stato totalmente messo sottosopra, dopo di lui tutto fu possibile, che un orinatoio industriale diventasse un capolavoro.Ma quello che rende "non è solo la carica sovversiva della sua estetica anti-estetica quanto il comportamento che coerentemente ha tenuto lungo tutto il corso della sua esistenza conclusasi proprio cinquant'anni fa il 2 ottobre del 1968.Proverò in ...