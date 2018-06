Dopo Parigi Cecchinato numero 27 del mondo

Remy Cointreau crolla a Parigi Dopo il bilancio : Pioggia di vendite su Remy Cointreau , che scivola a Parigi con una discesa del 4,71%. Oggi la big dei drink ha alzato il velo sul bilancio annuale , che si è chiuso con un calo dell'utile netto del ...

Fognini Dopo Cecchinato Parigi val bene una storia : Marco LombardoForse non suonano ancora allo stesso modo, ma Fognini-Cecchinato negli ottavi del Roland Garros, quarantadue anni dopo Panatta-Barazzutti, fanno proprio un bell'effetto. E chi ama il tennis italiano conosce la storia che ci ha portato fino a qui. Per cui c'è da festeggiare: Fabio ieri se l'è sudata contro il britannico Edmund (6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4 il punteggio) e a dir la verità ad un certo punto sembrava un'occasione persa. ...

Tennis - Fognini-Cecchinato : due italiani agli ottavi a Parigi 42 anni Dopo : Adriano Panatta in azione AP Per la prima volta dal 1976 l'ItalTennis maschile ha due rappresentati agli ottavi di finale del singolare maschile del Roland Garros. Allora furono Adriano Panatta, che ...

Salone di Parigi 2018 : Dopo Opel anche Volkswagen non parteciperà all'evento : Nel lontano 1898, il pioniere automobilistico Albert De Dion fondava il Salone dell'Automobile di Parigi con la sua prima edizione. La novità, il fascino e l'entusiasmo dell'evento hanno decretato il suo successo, rendendolo una "tappa fissa" per gli appassionati del settore. Il Salone (la cui denominazione ufficiale francese è Mondial de l'Automobile), dedicato ai veicoli a quattro ruote, ad oggi si svolge con cadenza biennale, alternandosi con ...

Jc Decaux affonda a Parigi Dopo i conti : Scambia al ribasso il titolo Jc Decaux , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,68%. La multinazionale francese ha chiuso il primo trimestre con ricavi sotto le attese degli analisti a ...

STRAGE A NIZZA - MA È UN ERRORE : SKY CHIEDE SCUSA/ Video : tweet Dopo gaffe - “problema tecnico”. Ma a Parigi... : STRAGE a NIZZA, ma è un ERRORE: la clamorosa gaffe di Sky. In onda per ERRORE ultim'ora del 2016: è bufera, sui social monta la rabbia. L'emittente satellitare per ora non interviene...(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:44:00 GMT)

Scontro sulla legge Macron - Parigi come Calais?/ TenDopoli nella capitale : è emergenza immigrazione : Parigi è diventata come Calais? Le politiche sull'immigrazione stanno creando molte polemiche attorno a Emmanuel Macron e l'approvazione della nuova legge in materia divide il suo partito...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:13:00 GMT)

Dopo la California e Parigi - Disneyland sbarca nel nostro Paese? : Individuata anche un'altra possibile area A riferire all'agenzia di stampa Italpress che si sta nuovamente ragionando su Disneyland è l'assessore all'Economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao . ...

Pernod Ricard scivola a Parigi Dopo il dato sulle vendite : Pressione su Pernod Ricard, che tratta con una perdita dell'1,08%. Il gruppo francese di liquori ha registrato un calo delle vendite, nel terzo trimestre, ma ha assicurato che aumenterà la politica

Pernod Ricard scivola a Parigi Dopo il dato sulle vendite : Teleborsa, - Pressione su Pernod Ricard, che tratta con una perdita dell'1,08%. Il gruppo francese di liquori ha registrato un calo delle vendite, nel terzo trimestre, ma ha assicurato che aumenterà ...

Pernod Ricard scivola a Parigi Dopo il dato sulle vendite : Pressione su Pernod Ricard , che tratta con una perdita dell'1,08%. Il gruppo francese di liquori ha registrato un calo delle vendite, nel terzo trimestre, ma ha assicurato che aumenterà la politica ...

Parigi - la nuova vita di Jerome Hamon Dopo il secondo trapianto facciale : Parigi, la nuova vita di Jerome Hamon dopo il secondo trapianto facciale La prima operazione, nel 2010, aveva avuto complicazioni. Continua a leggere

Dopo gli ottimi riscontri ottenuti a Parigi la cantautrice e polistrumentista mariaFausta : ... in digital download e su tutte le piattaforme di streaming, dividendo il palco con grandi musicisti, tra i quali il famoso violinista francese, scomparso di recente, Didier Lockwood . Ora, la ...

Ciclismo - il palmares di Peter Sagan : vittoria leggendaria alla Parigi-Roubaix Dopo la tripletta ai Mondiali : Peter Sagan ha vinto la Parigi-Roubaix 2018 grazie a una memorabile azione partita a 50 chilometri dal traguardo. Il Campione del Mondo si è letteralmente scatenato ed è riuscito ad andare via insieme a Dillier, sconfiggendolo poi in volata al Velodromo. Lo slovacco è così riuscito a conquistare la seconda Classica Monumento della carriera dopo il Giro delle Fiandre 2016 e ha così fatto un ulteriore passo nella storia del Ciclismo dopo il ...