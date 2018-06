Doping | stop Errani | amarezza Binaghi

Cagliari - al via l’udienza al Tribunale nazionale anti Doping di Joao Pedro : rischia 4 anni di stop : È cominciata l’udienza davanti al Tribunale nazionale antidoping di Joao Pedro . L’attaccante brasiliano del Cagliari , accompagnato dal presidente Tommaso Giulini e dai legali, è arrivato da poco presso gli uffici del Tna allo Stadio Olimpico di Roma. Joao Pedro dovrà difendersi dall’accusa di avere assunto una sostanza proibita, l’idroclorotiazide, un diuretico vietato dal regolamento antidoping rilevato nelle sue urine ...

Doping : confermato un anno di stop per Lucioni : La Seconda Sezione del TNA ha respinto il ricorso presentato dal difensore del Benevento, Fabio Lucioni, avverso la decisione (squalifica di un anno) adottata dalla Prima Sezione del TNA nel gennaio scorso e ha confermato la decisione impugnata, condannando l’atleta al pagamento delle spese processuali. Lo rende noto un comunicato di Nado Italia. Il giocatore era stato squalificato per l’utilizzo non consentito della sostanza ...