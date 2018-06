Domiciliari per Domenico Diele | ma resta in cella

Agli arresti Domiciliari per sesso con 13enne - la cerca di nuovo in chat : in carcere : Un 33enne di Crispano era stato arrestato il 12 maggio scorso dai carabinieri della stazione di Terzigno che lo sorpresero in un'area appartata del parco nazionale del Vesuvio a compiere atti sessuali ...

Italia : evade dai Domiciliari perchè non sopporta madre :

Non ha i soldi per mangiare - evade dai Domiciliari e arriva fino al carcere a piedi : Stava scontando una pena ai domiciliari, ma la disperazione ha preso il sopravvento anche sulla ragione: un 49enne di Nola, con alle spalle una sfilza di reati, ha scelto coscientemente di farsi arrestare pur di mettere...

Operazione antidroga 'Occhi di gatto' - due sorelle finiscono ai Domiciliari : BOLZANO . Nel corso della mattinata di ieri, 30 maggio, al termine dell'Operazione denominata "Occhi di gatto", che aveva permesso, nel marzo scorso, di trarre in arresto un corriere di origine araba, ...

Livorno - “benzina a spese del Comune e auto di servizio per spostamenti privati” : funzionario Protezione civile ai Domiciliari : Nonostante lo avessero già condannato in primo grado per episodi simili risalenti al 2009, Riccardo Stefanini, funzionario della Protezione civile del Comune di Livorno, aveva continuato imperterrito. In almeno 47 occasioni. “Sistematicamente”, secondo le indagini, usava l’auto di servizio per spostamenti privati. “Si appropriava” per “consumo personale” di beni e materiali ottenuti per “esigenze ...

Firenze - sostituto procuratore a processo : aveva chiesto gli arresti Domiciliari per l’ex marito della sua nuova compagna : aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex marito della sua nuova compagna, dopo aver ritenuto in un primo momento che non vi fossero elementi per sostenere l’accusa. Adesso il pm di Firenze Vincenzo Ferrigno dovrà risponderne in giudizio: il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati e il sostituto Cristina Camaiori lo accusano di abuso d’ufficio mentre il giudice per l’udienza preliminare Franca Borzone lo ha prosciolto ...

Roma - ai Domiciliari scava un tunnel nel muro per andare dalla fidanzata : Ha scavato a colpi di martello un cunicolo segreto fra le mura di casa per trascorrere qualche ora con la fidanzata, eludendo così gli arresti domiciliari. Un vero e proprio tunnel clandestino, come ...

Va in carcere per un gelato - ma era solo ai Domiciliari per aver ucciso la moglie : Ai domiciliari per l"omicidio la moglie, in carcere per aver rubato un gelato.È la folle e paradossale storia di Emiliano Frocione che nel 2014 uccise Alessandra Agostinelli con 13 coltellate: condannato a nove anni, aveva ottenuto i domiciliari da scontare in una clinica psichiatrica. Ed è proprio qui che l"uomo ha sottratto l'ennesimo dolce da un distributore automatico presente all"interno della struttura.Come ricorda il Corriera della Sera, ...

Ladro agli arresti Domiciliari tenta fuga in Nigaragua - scoperto e ristretto nel carcere dell'Aquila : L'Aquila - La Polizia di Stato ha arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di L’Aquila, in esecuzione di un ordine di sospensione della detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila su richiesta del sostituto procuratore Dr. Stefano GALLO, un cittadino italiano di origine nicaraguense, L.E.J di 29 anni, da tempo residente nel capoluogo abruzzese. L’uomo dal mese di marzo stava scontando una detenzione ...

Crova : evade dai Domiciliari per andare al bar : evade dagli arresti domiciliari per andare al bar. Il protagonista di questa storia, avvenuta nei giorni scorsi, è un uomo di 58 anni già noto alle forze dell'ordine per precedenti di stupefacenti. ...

Arresti Domiciliari a Gabriele Milito per aver assassinato la moglie Antonietta Ciancio : Il Gip del Tribunale di Lagonegro ha disposto gli Arresti domiciliari per il 75enne Gabriele Milito , per l'omicidio della moglie, l'insegnante Antonietta Ciancio originaria di San Severino Lucano, ...

Milano - accoltella l?amante per gelosia e finisce ai Domiciliari. Col marito tradito : Lui, lei, l?altro. Una storia con tre protagonisti, anche se uno - come spesso accade in materia - non ne sapeva nulla: il marito. È stata una coltellata inferta per gelosia a portare...

La strana storia dell'ex manager ai Domiciliari per bancarotta : è disoccupato ma vive da re : Lui è Luigi Fiorillo e per 23 anni ha guidato le Ferrovie Sud-Est . Attualmente si trova agli arresti domiciliari perché accusato di bancarotta. Dice di essere disoccupato, ma " fa notare la Gazzetta ...

