Domenico Diele condannato a 7 anni per omicidio stradale

ilnotiziangolo

: RT @HuffPostItalia: L'attore Domenico Diele è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere - aldo_perotti : RT @HuffPostItalia: L'attore Domenico Diele è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere - HuffPostItalia : L'attore Domenico Diele è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di carcere - zazoomblog : Domenico Diele condannato a 7 anni e 8 mesi: drogato al volante investì e uccise una donna in scooter - #Domenico… -

(Di lunedì 11 giugno 2018)ultime notizie:perl’attore italiano che nel giugno dell’anno scorso ha travolto Ilaria Dilillo. La vittima di 48è rimasta uccisa sul colpo, mentreattraversava la A2 nel tratto salernitano. L’artista 32enne si è sottoposto oggi al verdetto dei giudici, in occasione dell’udienza preliminare.percolposo per la morte di Ilaria Dilillo Il verdetto suè stato annunciato da Piero Indinnimeo nel corso del rito abbreviato, che si è svolto oggi con la sua udienza preliminare presso il tribunale di Salerno. L’attore non si è presentato in aula, sottolinea La Repubblica, e il pm ha voluto accogliere in parte la richiesta della pm Elena Cosentino. Lo scorso 20 febbraio, le autorità avevano infatti richiesto che l’attore venissead 8 ...