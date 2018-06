Domenica in | Mara Venier ruba due opinionisti alla rivale Barbara D' Urso

La Domenica In di Mara Venier : chi ci sarà? : Mara Venier torna alla conduzione di “Domenica In” e per il suo ritorno la “signora della Domenica” sta cercando di convincere alcuni grandi amici: ecco di chi si tratta Una delle novità della prossima stagione televisiva è il ritorno di Mara Venier alla conduzione del contenitore Domenicale di Rai1. La zia Mara torna così in Rai alla guida del programma festivo che ha portato al successo negli anni ’90. Un ritorno ...

Rai : Tiberio Timperi a La vita in diretta - Mara Venier forse a Domenica In (RUMORS) : Ci aspettano grandi novità per la prossima stagione televisiva. Infatti, per una serie di circostanze, in Rai è previsto un grande valzer di conduttori che coinvolgerà anche programmi storici e collaudati. A partire da settembre muteranno molti dei volti noti delle trasmissioni più popolari: ancora non c’è nulla di ufficiale, perché si aspetta la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva per svelare i nomi, ma già molti di ...

Mara Venier torna a Domenica In e “ruba” due opinionisti a Barbara d’Urso : Mara Venier a Domenica In contro Barbara d’Urso a Domenica Live Mara Venier torna a condurre Domenica In e dal prossimo settembre sarà scontro con l’amica Barbara d’Urso a Domenica Live. Come fa sapere Spy, zia Mara ci tiene molto a questo ritorno alla conduzione e per questo ha subito richiamato nella sua squadra due […] L'articolo Mara Venier torna a Domenica In e “ruba” due opinionisti a Barbara ...

Mara Venier si tradisce : sarà lei a condurre «Domenica In» : «Si dice di un tuo ritorno in Rai», azzarda Fabio Fazio. «Ah, sì? Ma veramente?», risponde vaga Mara Venier ospite di Che tempo che fa, incalzata sul suo ritorno alla guida della prossima edizione di Domenica In. «Si saprà tutto il 27 giugno, giorno della presentazione dei palinsesti Rai», si lascia sfuggire la conduttrice fugando, così, ogni dubbio: sarà lei la padrona di casa del contenitore domenicale di ...

Che tempo che fa - Mara Venier si "tradisce" e conferma il ritorno a Domenica In : Come annunciato in anteprima da TvBlog, Mara Venier sarà la conduttrice della prossima edizione di Domenica In, il contenitore Domenicale di Rai 1 che, nell'ultima dimenticabile edizione, è stato condotto da Cristina Parodi con la partecipazione della sorella Benedetta.Mara Venier, ospite dell'ultima puntata di questa stagione di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio e in onda su Rai 1, infatti, ha praticamente confermato, ...

Mara Venier torna a condurre Domenica In : tempo di cambiamenti in Rai Video : La prossima stagione televisiva sara' caratterizzata da numerosi cambiamenti all'interno di alcuni dei programmi più noti della Rai. Si partira' con la trasmissione pomeridiana La Vita in Diretta, che in questi ultimi anni è stata presentata da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Il conduttore romano, però, dovrebbe lasciare il programma, sostituito da Tiberio Timperi. Mara Venier, com'è noto, in passato è stata la padrona di casa per eccellenza ...

