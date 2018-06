Dogane | a Roma evento per decennale Aeo il 12 e 13 giugno

meteoweb.eu

: Il nuovo logo dell'agenzia delle dogane... A me sembra più Usa che Europa - stebenci : Il nuovo logo dell'agenzia delle dogane... A me sembra più Usa che Europa -

(Di lunedì 11 giugno 2018), 11 giu. (AdnKronos) – Una due giorni per celebrare ildella nascita, nell’ordinamento UE, della figura dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO) e al contempo raccogliere le testimonianze del mondo imprenditoriale e professionale investito da questa importante innovazione. L’‘ dal titolo ‘AEO 2008-2018: 10 anni di compliance doganale” e organizzato dall’Agenziae Monopoli ‘ è in programma il 12 e 13, presso la sede ADM di via Carucci.Nel corso dell’il direttore dell’Agenzia, Giovanni Kessler, consegnerà un attestato di merito ai funzionari distintisi nella conduzione delle attività di audit sul territorio. Analogo riconoscimento di ‘long-lasting reliability” doganale sarà recapitato, dalle strutture territoriali, alle imprese virtuose.Il direttore interverrà nella ...