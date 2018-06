Doccia fredda sulla ripresa dell'economia italiana : Teleborsa, - Prende corpo il rallentamento della ripresa dell'economia italiana con un brutto segnale dalla produzione industriale che in aprile fa registrare una contrazione dell'1,2% su marzo. E' il terzo dato mensile negativo del 2018 che ha visto la ...

Conti pubblici - Doccia fredda dall'Ue : "Italia inadempiente - nuovo governo riduca deficit" : I Conti pubblici dell'Italia preoccupano l'Europa e gettano nello sconcerto i mercati finanziari. Se la situazione di incertezza politica è più che mai...

Inter - dopo la sbornia Champions arriva la 'Doccia fredda' di Ausilio Video : Per l'Inter non c'è mai stato nulla di normale, nel bene e nel male. La qualificazione alla prossima Champions League è arrivata al termine di una rocambolesca sfida con la Lazio in cui i tifosi nerazzurri si sono preoccupati, rincuorati, disperati, rinfrancati e, alla fine, sono esplosi di gioia. Per il club milanese tornare nel massimo trofeo continentale dopo 6 stagioni è un immenso toccasana in termini di prestigio e, soprattutto, economici. ...

Scuola - Contratto Lega-M5S : Doccia fredda per i docenti precari : Nella versione definitiva del programma ultimato dai due raggruppamenti politici cui sta per essere affidato l'esecutivo, viene riportata la seguente formulazione: "Particolare attenzione dovrà essere ...

Doccia fredda per Huawei ed Honor con EMUI 8.0 : arriva una nota ufficiale : Non arrivano buone notizie per gli utenti che sono in possesso di smartphone Huawei o Honor, in particolare per chi si ritrova con un device compatibile con l'aggiornamento Android Oreo e soprattutto l'interfaccia EMUI 8.0. Secondo quanto annunciato proprio in queste ore dal team EMUI all'interno della sua pagina Facebook ufficiale, infatti, ci saranno delle limitazioni dal punto di vista dello sviluppo software per chi ha deciso di puntare su ...

Nel giorno del delirio di Orsato in Inter-Juve arriva un’altra Doccia fredda : Ancelotti dice “no” all’Italia - adesso dovremo sorbirci Mancini CT : Panchina Italia, clamoroso no di Ancelotti. Si è giocata la giornata del campionato di Serie A, con le polemiche incredibili tra Inter e Juventus per l’arbitraggio shock da parte di Orsato con i tantissimi errori a favore dei bianconeri. Ma un’altra importante notizia di giornata riguarda la Nazionale e l’incredibile rifiuto da parte di Ancelotti, sembrava tutto fatto dopo il secondo colloquio adesso l’ex Bayern Monaco ha ...

“Non vi pagheremo lo stipendio” : la Doccia fredda con un sms ai dipendenti : Siamo alle solite, purtroppo. dipendenti che non vengono pagati, aziende che prima promettono e poi non mantengono, dando il via ad una battaglia con i sindacati in cui a farne le spese sono sempre...