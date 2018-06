Disfatta M5S a Ivrea | terra dei Casaleggio Non va neanche al ballottaggio

huffingtonpost

(Di lunedì 11 giugno 2018) Saràfra centrodestra e centrosinistra a. Niente da fare per i 5 Stelle, nella città simbolo della famiglia.Ail fondatore Gianrobertoha lavorato e vissuto per anni e così anche il figlio Davide, che si era impegnato in prima persona per le comunali.è anche la sede del summit annuale dei pentastellati. Eppure il candidato sindaco Massimo Fresc, albergatore e attivista, non è arrivatoal. Non è bastata la presenza diinsieme al capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio al lancio della campagna, né il coinvolgimento dello staff della comunicazione nazionale, in una fase molto delicata per la nascita del Governo gialloverde.Molti dei consensi che potevano andare ai Cinque Stelle sono finiti a Francesco Comotto, candidato civico di sinistra. Nessuno ...