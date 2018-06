DIRETTA - Amici 17 | la Finale | chi vincerà tra Irama | Carmen | Lauren ed Einar?

Blastingnews

: Buon lunedì, Amici. Ora in diretta su @rtl1025 a nonstopnews. Chi c’è? ( - matteosalvinimi : Buon lunedì, Amici. Ora in diretta su @rtl1025 a nonstopnews. Chi c’è? ( - matteosalvinimi : Buongiorno Amici, ora in diretta su @Radio1Rai a #radioanchio (diretta: - RaiUno : Tanti amici riuniti per un grande tributo a #PinoDaniele Anche @AmorosoOF, @elisatoffoli, #GiulianoSangiorgi dei… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Oggi lunedì 11 giugno (dopo aver subito vari spostamenti di data) andrà in onda, su Canale 5, ladi17, il talent show condotto da Maria De Filippi. Saranno in quattro a contendersi l'ambito primo posto (che frutterà al vincitore la somma di 150mila), stiamo parlando dei cantantie della ballerina. Quest'ultima, due settimane fa, si è già portata a casa il primo premio per la categoria danza.17 la: gli ospiti Come ogni puntata, i concorrenti in gara avranno la possibilità di duettare con degli ospiti illustri, già noti al mondo di17.avrà la possibilità di duettare con Elisa, che fino a settimana scorsa è stata tra i protagonisti della Commissione Esterna del programma.ed, invece, saranno affiancati da due ex vincitrici del talent targato Fascino, stiamo parlando, rispettivamente, di Emma Marrone e ...