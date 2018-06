Dipendenza dal sesso | sintomi | cause e terapie

Ankara : S-400 russi minimizzano Dipendenza dall'esterno della Turchia - : L'acquisizione dei missili russi ADMS S-400 riducono al minimo la dipendenza dall'esterno della Turchia, soddisfano un bisogno dei suoi interessi nazionali, ha detto il ministro degli interni del ...

Poveri ma ricchissimi - i Tucci vogliono l’inDipendenza dall’Italia : La commedia italiana vive da sempre di grandi contrapposizioni: nord contro sud, maschi contro femmine, colti contro ignoranti. Fausto Brizzi, regista che nel corso della sua carriera ha sempre mostrato grande fiuto nel cogliere lo spirito dei tempi, dopo aver raccontato in modo originale la guerra dei sessi, ha iniziato a ironizzare con gusto sulla lotta di classe. Nel 2016 aveva fatto centro con Poveri ma ricchi, film che raccontava ...

Tom Hanks - il figlio Chet sta male/ La Dipendenza dalla droga : dopo il ricovero un dito medio per i fotografi : Tom Hanks, il figlio Chet sta ancora male, la dipendenza dalla droga e l'abuso di alcol: dopo il ricovero e una operazione, esce dall'ospedale e regala un dito medio ai fotografi.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 09:21:00 GMT)

Sei cose da sapere e da discutere sulla Dipendenza dalla tecnologia : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali tecnologia Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Direttore OMV : Dipendenza dal gas russo non è problema per l'UE - : Egli ha inoltre criticato le sanzioni europee contro la Russia, affermando che l'economia tedesca ha sofferto a causa di tali misure perdite significative, e che tali sanzioni vanno gradualmente ...

"La Turchia ritira il suo oro dagli USA per l'inDipendenza dal dollaro" - : Gli analisti vedono in questa mossa un'escalation dello scontro tra la Turchia e gli Stati Uniti, in particolare da quando il presidente turco Erdogan parla esplicitamente della necessità di ...

La patologia di Rebecca : Dipendenza dal sesso : “Rapporti 5 volte al giorno” : La donna ha raccontato alla BBC la sua patologia, insorta dopo aver dato ala luce suo figlio. C'è chi ha una dipendenza dal fumo, chi dall'alcol e anche chi è dipende dal sesso, come Rebecca Barker, donna che per un periodo della sua vita è stata un'incallita ninfomane e ora fortunatamente è guarita: "Sono stata fortunata a superare quel maledetto periodo, ma so che altre persone non ci sono riuscite", ha detto. La dipendenza dai rapporti ...

Dipendenza da social media : aumenta il numero dei giovani intossicati dal web : aumenta il numero dei giovani dipendenti dei social media. Non solo droga e alcool, anche lo smartphone è da evitare per salvaguardare la salute dell'uomo. A maggior rischio i più giovani che vivono tutto come in uno show. Dipendenza da social network La tecnologia sta paralizzando lo spirito creativo dei giovani trasformandoli in zombi, dipendenti di un dispositivo nato come telefono mobile e diventato ingegno di tecnologia difficile da ...

La Groenlandia ad un passo dall’inDipendenza : Appena 56 mila abitanti e 31 membri del Parlamento della Groenlandia da eleggere. La Nazione fa parte del continente americano ma

Lock Me Out aiuta l’utente a ridurre la Dipendenza dallo smartphone bloccando il dispositivo : Lock Me Out è un'applicazione che offre all'utente la possibilità di abbassare il proprio livello di dipendenza dallo smartphone bloccandone l'utilizzo in vari modi. L'app permette di bloccare l'uso del dispositivo per un certo tempo con dei pulsanti rapidi, schedulare il blocco del terminale a un determinato orario o in una specifica fascia oraria, pianificare dei periodi di blocco di utilizzo giornalieri oppure automaticamente in base ...

“Adesso t’ammazzo”. La moglie sempre al telefono - lui si infuria e le si avventa contro - stanco della sua Dipendenza da social. Una folle raptus dall’assurda motivazione. È finita così : Lei, come tanti in questa epoca sempre più social, viveva costantemente schiava dei suoi profili, lo sguardo perennemente chino sul telefonino per pubblicare foto e post e controllare i like e le condivisioni ricevute. Lui, il marito, aveva iniziato a non sopportare più l’atteggiamento della consorte, aggredendola verbalmente e intimandole di smetterla. Fino a quando, purtroppo, la storia non ha preso una piega drammatica, culminata ...