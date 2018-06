Di Maio | sull' Aquarius non c' era alcuna emergenza

Aquarius - M5s difende chiusura porti. Di Maio : “Immigrazione non più business”. E Fico : “Siamo sulla strada giusta” : “E’ il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza”. Non c’è solo Matteo Salvini a esultare per la scelta della Spagna di accogliere la nave Aquarius con i 629 migranti a bordo. Danilo Toninelli, ministro M5s alle Infrastrutture, in una nota ha ringraziato il premier Pedro Sanchez per l’offerta d’aiuto. “Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica ...

Di Maio : 'Sull'Ilva Grillo esprime solo posizioni personali. Vedrò io' : Così oggi il vicepresidente del Consiglio Di Maio dopo che il garante del Movimento 5 stelle aveva ipotizzato per la più grande acciaieria d'Europa una riconversione bonificando l'area, magari con ...

Di Maio : «Sull’Ilva Grillo esprime solo opinioni personali : deciderò io» : Il vice presidente del Consiglio conferma che l’Italia deve rimanere nella Nato, ma le sanzioni alla Russia «sono un danno per la nostra economia»

Di Maio : l'Iva non aumenterà. Evasione - invertiamo onere prova. E sulla Nato : non saremo supini : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio si rivolge ai commercianti e assicura: l'Iva non aumenterà. Oggi, all'assemblea di Confcommercio a Roma, Di Maio ha scandito:...

Le due anime pentastellate sull'Ilva : Di Maio traccheggia - Grillo dice addio all'acciaio : ... che dal proprio blog ha postato un video dal titolo eloquente: 'Che il cielo sopra l'Ilva diventi sempre più blu', tracciando da una veranda assolata un orizzonte senza acciaio per l'economia ...

