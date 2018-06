Detto Fatto – Ultima settimana dal 11 al 15 giugno – Anticipazioni

Detto Fatto - Bianca Guaccero sarà la conduttrice : Manca solo l'annuncio ufficiale, ma è praticamente certo che Bianca Guaccero sarà la nuova conduttrice di Detto Fatto , il programma di Rai2 che tornerà in onda a settembre prossimo, orfano di Caterina Balivo, nel frattempo promossa su Rai1 con un talk show tutto suo. I Retroscena di Blogo: Il Caterina Balivo Show di Rai1 prosegui la lettura Detto Fatto , Bianca Guaccero sarà la conduttrice ...

