Dead or Alive 6 arriva nel 2019

Dead or Alive 6 : il gioco verrà mostrato nuovamente l'11 giugno : Per la cronaca l'11 giugno è il giorno in cui Sony Interactive Entertainment terrà la sua conferenza stampa. Di convesso, la conferenza di Microsoft sarà alle 13:00 PDT del 10 giugno, ovvero alle 5 ...

Annunciato Dead or Alive 6 per PS4 - Xbox One e PC : Quando Koei Tecmo annunciò la fine del supporto DLC per Dead or Alive 5: Last Round da parte di Team Ninja, in molti hanno interpretato questo segnale come un allontanamento dalla serie. Altri, invece, pensavano che, dopo parecchio tempo passato sui vari DLC, fosse arrivato il momento per un nuovo episodio.Ebbene, come riporta Dualshockers, è andata proprio così, dato che Dead or Alive 6 è in arrivo ed è in uscita nel 2019 per PS4, Xbox One e PC ...

Dead or Alive 6 : abbiamo provato il nuovo gioco del Team Ninja : ... Shimbori era un fanatico dei giocatori di picchiaduro negli anni del college e cercava di convincere le persone che i giochi di lotta potevano essere considerati uno sport. Non era solo un giocatore ...

Dead or Alive 6 annunciato ufficialmente con un Trailer e primi dettagli : A grande sorpresa è stato ufficialmente annunciato lo sviluppo di Dead or Alive 6, previsto su PC Steam, PS4 e Xbox One a partire dal 2019 con tanto di Trailer che vogliamo condividere con voi. Dead or Alive 6 annunciato Dead or Alive 6 vanterà un nuovo motore grafico, in grado di rendere sia gli scenari che i lottatori più realistici, con espressioni facciali dinamiche e dettagliate. Sulla copertina del gioco ...