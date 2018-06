David Harbour di Stranger Things è bipolare | la confessione di Hopper | “Vedevo gli elfi e

optimaitalia

(Di lunedì 11 giugno 2018)di: l'attore che interpreta lo sceriffo Jimnella serie di successo dei Duffer Brothers, in arrivo su Netflix con la terza stagione nel 2019, ha raccontato la sua patologia in un programma radiofonico.Intervenuto al programma radiofonico Podcast WTF con Marc Maron, ne ha parlato con molta naturalezza nonostante fosse la prima volta in assoluto: l'attore non è mai entrato troppo nel dettaglio della sua vita privata, ma stavolta ha deciso di condividere col pubblico qualcosa di molto intimo.Il 43enne ha spiegato che le sue radici cattoliche, insieme alla sobrietà dopo anni di abuso di sostanze, gli hanno fatto credere di essere "in connessione con una specie di Dio a cui non ero realmente collegato: poi ho avuto un episodio maniacale e mi è stato diagnosticato come un disturbo".L'attore ha poi continuato raccontando ...