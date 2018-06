Dall' Australia alla Nuova Zelanda | tour in Oceania per Harry e Meghan

Pallavolo - Italia sconfitta Dall ’Australia : Giannelli ed un pubblico da urlo le note liete della serata [FOTO] : La Nazionale Italia na di Pallavolo è caduta sotto i colpi dell’Australia nel primo test match in vista della Nations League prima e del Mondiale poi serata di grande volley al Palacalafiore di Reggio Calabria. La Nazionale Italia na è sbarcata sullo stretto per giocare un’amichevole di lusso contro l’Australia, gara valida come test match in preparazione dei grandi impegni estivi: dapprima la Volley Nations League ed a settembre ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : Sara Errani eliminata al primo turno Dall ’australiana Ashleigh Barty : Dopo aver superato le qualificazioni, si ferma al primo turno del tabellone principale l’avventura di Sara Errani al torneo WTA Premier Mandatory di Madrid : sulla terra rossa iberica l’azzurra cede all’australiana Ashleigh Barty , che si impone con il punteggio di 6-1 6-4 in 77 minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra inizia male, ritrovandosi subito sotto 0-3, non riuscendo mai a procurarsi l’occasione del ...

Morto in Australia il ragno più vecchio del mondo. Ucciso Dall a puntura di una vespa : Numero 16 fu scoperta negli anni Settanta dalla ricercatrice Barbara York Main, oggi 88enne, che ha cofirmato l'articolo in cui stato annunciato il suo decesso

Australia - 26enne uccide la suocera : smascherata Dall 'Apple Watch : La 26enne Caroline Nilsson è stata accusata dell'omicidio di Myrna Nilsson , 57, per un caso del settembre 2016 che la polizia sta risolvendo grazie all' Apple Watch . I dati recuperati dall'orologio ...

Incendi in Australia : Sydney minacciata Dalle fiamme - 2 quartieri in pericolo : Sydney è minacciata dalle fiamme: oltre 500 vigili del fuoco lavorano per controllare l’Incendio divampato per cause sconosciute nei pressi della celeberrima città dell’Australia. Gli abitanti dei sobborghi di Menai e Barden Ridge hanno lasciato le loro case dopo che le autorità hanno chiesto loro di cercare riparo altrove. Al lavoro i vigili del fuoco, con 100 autobotti e 15 aerei: già ridotti in cenere oltre 1.000 ...