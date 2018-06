Dal 1850 la curva della temperatura globale a “mazza da hockey”

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) E’ una‘a mazza da hockey‘, quella che nel grafico fruttoricerca dello scienziato Michael E. Mann, ripercorre il comportamento del clima dala oggi. Cosa significa? Che fino al, larisulta essere praticamente piatta per poi mostrare un velocissimo incremento nel XX secolo in corrispondenza del periodo in cui si sono iniziati a usare carbone, gas e petrolio. Per il fisico e climatologo, che per primo ha pubblicato la ricostruzionemedia del pianeta nei secoli passati, lada(hockey stick) costituisce la base di dati essenziale per analizzare e more le cause del fenomeno del riscaldamento. Dal lavoro di analisi e mozione successivo si è stabilito che le cause, con una probabilità del 95%, sono antropogeniche. Così, la hockey stick è diventata il simbolo ...