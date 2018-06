Da oggi l' Italia non è più sola

Maltempo sull'Italia : allerta della Protezione civile per pioggia e temporali : Pioverà, e tanto anche: un depressione di origine atlantica raggiunge le Regioni nord-occidentali dell'Italia, determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi sulla Valle D'Aosta e sul Piemonte, in estensione ad altre...

KUNG FU PANDA/ Su Italia 1 il film d'animazione di Mark Osborne (oggi - 11 giugno 2018) : KUNG Fu PANDA, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, lunedì 11 giugno 2018. Nel cast i doppiatori: Jack Black e Angelina Jolie, alla regia Mark Osborne e John Stevenson. (Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:34:00 GMT)

"Da oggi l'Italia inizia a dire no". Così Salvini ha chiuso i porti : Dopo le parole, i fatti. Sabato Matteo Salvini aveva promesso che questa non sarebbe stata un'altra estate di sbarchi e aveva puntato l'indice contro Malta: 'Non dà disponibilità all'attracco nei suoi ...

Terremoto Centro Italia : oggi il premier in visita nelle zone colpite : Il premier Giuseppe Conte oggi sarà in visita nelle zone terremotate del Centro Italia: in mattinata è atteso nel Centro storico di Amatrice, si fermerà davanti alla chiesa di Sant’Agostino in fase di ricostruzione, poi si trasferirà al Parco Comunale, dove deporrà un cuscino di fiori ai piedi della lapide commemorativa delle vittime del sisma. Successivamente incontrerà i cittadini e in Comune incontrerà gli amministratori locali. Tappa ...

Salvini chiude i porti ai barconi. "Da oggi anche l'Italia comincia a dire no" : La decisione del ministro dell'Interno Matteo Salvini di chiudere i porti italiani all'attracco della nave di una Ong, la Acquarius, che ospita a bordo 629 migranti, è forse il primo gesto dal forte impatto mediatico della lunga estate che attende il nuovo esecutivo giallo-verde, che la scorsa settimana ha incassato la fiducia del Parlamento. Una scelta netta, di rottura, nelle politiche sui migranti ed il Mediterraneo, ...

Esame terza media 2018 - oggi prova di Italiano/ Tracce di testo narrativo - tema argomentativo e riassunto : Esame terza media 2018, prova di Italiano: come cambia. Le novità e gli esempi: testo narrativo, tema argomentativo e riassunto. Le proposte avanzate dal Miur(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 05:15:00 GMT)

BORSA ITALIANA oggi/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana attendendo la Bce (11 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Occhi già rivolti al board della Bce. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 03:59:00 GMT)

Roma - vacanze in Italia per Pallotta : oggi nella Capitale a cena con la moglie Kimberly : vacanze in Italia per il presidente della Roma James Pallotta , la moglie Kimberly e alcuni amici. Il presidente giallorosso ha passato la domenica nella Capitale tra le vie del centro e in serata ha ...

Migranti - svolta di Salvini : «Porti italiani chiusi - da oggi cominciamo a dire no». Stop a una nave con 600 persone : «Aquarius attracchi a Malta» : Porti italiani chiusi agli sbarchi dei Migranti. E' la svolta che sta peparando Matteo Salvini. Una nave battente bandiera di Gibilterra con 600 persone a bordo proveniente dal Nord Africa...