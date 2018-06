Da oggi l' Italia inizia a dire no Così Salvini ha chiuso i porti

Terremoto Centro Italia : oggi il premier in visita nelle zone colpite : Il premier Giuseppe Conte oggi sarà in visita nelle zone terremotate del Centro Italia: in mattinata è atteso nel Centro storico di Amatrice, si fermerà davanti alla chiesa di Sant’Agostino in fase di ricostruzione, poi si trasferirà al Parco Comunale, dove deporrà un cuscino di fiori ai piedi della lapide commemorativa delle vittime del sisma. Successivamente incontrerà i cittadini e in Comune incontrerà gli amministratori locali. Tappa ...

ESAME TERZA MEDIA 2018 - oggi PROVA DI ITALIANO/ Tre tracce possibili : ecco come fare un riassunto perfetto : ESAME TERZA MEDIA 2018, PROVA di ITALIANO: come cambia. Le novità e gli esempi: testo narrativo, tema argomentativo e riassunto. Le proposte avanzate dal Miur(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 08:22:00 GMT)

Salvini chiude i porti ai barconi. "Da oggi anche l'Italia comincia a dire no" : La decisione del ministro dell'Interno Matteo Salvini di chiudere i porti italiani all'attracco della nave di una Ong, la Acquarius, che ospita a bordo 629 migranti, è forse il primo gesto dal forte impatto mediatico della lunga estate che attende il nuovo esecutivo giallo-verde, che la scorsa settimana ha incassato la fiducia del Parlamento. Una scelta netta, di rottura, nelle politiche sui migranti ed il Mediterraneo, ...

BORSA ITALIANA oggi/ Milano news : Piazza Affari inizia la settimana attendendo la Bce (11 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Occhi già rivolti al board della Bce. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 03:59:00 GMT)

Roma - vacanze in Italia per Pallotta : oggi nella Capitale a cena con la moglie Kimberly : vacanze in Italia per il presidente della Roma James Pallotta , la moglie Kimberly e alcuni amici. Il presidente giallorosso ha passato la domenica nella Capitale tra le vie del centro e in serata ha ...

Migranti - Salvini : da oggi Italia dice no : 19.44 "Da oggi anche l'Italia comincia a dire no al traffico di esseri umani, no al business dell'immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia". Così Salvini su Facebook. "Nel Mediterraneo -scrive- ci sono navi con bandiera di Olanda,Spagna,Gibilterra e Gran Bretagna,ci sono Ong tedesche e spagnole, c'è Malta che non accoglie nessuno, insomma tutta l'Europa che ...

Lucy - Italia 1/ Curiosità e cast del film con Scarlett Johansson e Morgan Freeman (oggi - 10 giugno 2018) : Lucy, il film d'azione in onda su Italia 1 oggi, domenica 10 giugno 2018. Nel cast: Scarlett Johansson e Morgan Freeman, alla regia Luc Besson. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Meteo - inizio di settimana rovente in tutta Italia ma presto tornerà la pioggia : Dopo giorni di caldo rovente, tornano pioggia e maltempo su gran parte della Pensiola, a cominciare dalle regioni settentrionali. Sensibile diminuzione delle temperature, che potrebbero subire un calo fino ad almeno 10 gradi centigradi. Il peggioramento delle condizioni Meteo sarà sensibile ovunque a partire dlla giornata di mercoledì 13 giugno.Continua a leggere

Diretta/ Rally Italia Sardegna 2018 - streaming video : Ogier in testa (Mondiale Wrc - oggi 10 giugno) : Diretta Rally Italia Sardegna 2018, info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 è in Italia, sullo sterrato attorno ad Alghero è tempo di verdetti (oggi domenica 10 giugno)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 11:42:00 GMT)