tuttosport

: Da Mandragora a Cerri, la Juventus fa cassa - nedludhan : Da Mandragora a Cerri, la Juventus fa cassa - spano81 : RT @JuveFaCose: Cerri 12 milioni Sturaro + Mandragora 20 milioni - pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE MERCATO - Continua il pressing per Cancelo e Darmian. Ultime su Higuain, Sturaro, Mandragora e Cerri -

(Di lunedì 11 giugno 2018) TORINO - L'appuntamento è fissato per mercoledì in occasione dell'assemblea di Lega a Milano:e Genoa nuovamente al lavoro per obiettivi comuni dopo l'affare Perin siglato con 12 milioni più ...