Cronaca di una giornata sull’Aquarius

Dall'impennata dello spread alle giravolte sul governo - Cronaca di una giornata drammatica : La mancata lista dei ministri per un governo Cottarelli, l'impennata dello spread, ilcalo della Borsa, la gaffe del commissario europeo Oettinger: i fatti che hanno scandito un altro giorno di ...

Sergio - Cronaca di una storia : Sergio Riccetti era la favola di se stesso. L'aveva raccontata per anni, imponente figura in un corteo chiamato storico e che era la cronaca vivente di una Orvieto per un giorno almeno quasi seria. E molti, troppi, hanno finito per vedere in Sergio un figurante inconfondibile, con la sua barba da orco buono, con la serietà con cui ...

Harry e Meghan Markle vanno a nozze. Cronaca di una favola : Ogni epoca ha la sua favola. Quella del 2018 (e, scommettiamo, anche dei prossimi anni a venire) si apre in una tiepida mattina di metà maggio. Siamo al castello di Windsor, il preferito della regina, in una cappella di St. George addobbata da peonie e rose bianche, in ricordo dell’amata mamma Diana. Harry del Galles, secondogenito di Carlo e della principessa del popolo, ex scapolo più desiderato al mondo ed ex adolescente ribelle, prende ...

Conoscete Francesca Valiani - la moglie di Jovanotti? La Cronaca rosa bussa di rado a casa Cherubini : sono super riservati e una cosa sola dal 1994. Ecco chi è ‘la ragazza magica’ di Lorenzo : Gli show di Jovanotti sono sempre da ‘tutto esaurito’. Non fa eccezione questo tour 2018, che è iniziato lo scorso febbraio e si concluderà a luglio: ogni data in calendario riempie i palazzetti dello Stivale. Non si direbbe a vederlo scatenato sul palco, ma ha 51 anni il ‘ragazzo fortunato’ lanciato da Claudio Cecchetto che è diventato famoso negli anni Ottanta e che ancora oggi ha un seguito mostruoso. E sempre per restare in tema di ...

MISTER IORI : "C'E' RAMMARICO PER IL RISULTATO NEGATIVO A FRONTE DI UNA BUONA PRESTAZIONE" - VIDEO Cronaca - : MISTER IORI: "C'E' RAMMARICO PER IL RISULTATO NEGATIVO A FRONTE DI UNA BUONA PRESTAZIONE" , VIDEO CRONACA, sembra essere il primo su Parma Calcio 1913....

Cannes contro Netflix : Cronaca di una sconfitta : Netflix sta a Cannes come le prime macchine a vapore stavano ai carri trainati dai buoi. Il prossimo 8 maggio apriranno i battenti della 71a edizione del Festival internazionale del Cinema e si ...

Un grande Parma secondo per una notte : Ascoli battuto 0-1 - LA Cronaca : L'articolo Un grande Parma secondo per una notte: Ascoli battuto 0-1 - LA CRONACA sembra essere il primo su ilParmense.net....

VOLLEY / Cronaca di una notte magica. Il trionfo della Bunge Ravenna in Challenge Cup : Giovedì 12 Aprile 2018 A venticinque anni di distanza Atene parla di nuovo Ravennate. Nel '93 il Messaggero vinceva la Coppa dei Campioni, oggi la Bunge solleva la Challenge Cup, superando sul loro ...

Petrolio risente delle tensioni in Siria : Cronaca di una guerra in arrivo : L'acuirsi delle tensioni in Siria si riflette sull'andamento del greggio con il WTI in lieve calo a 65,38 dollari e il Brent che si mantiene tuttavia a 70,78 dollari. Ieri il Wti aveva chiuso l'ottava ...

Il petrolio teme le tensioni in Siria : Cronaca di una guerra in arrivo : L'acuirsi delle tensioni in Siria si riflette sull'andamento del greggio con il WTI in lieve calo a 65,38 dollari e il Brent che si mantiene tuttavia a 70,78 dollari. Ieri il Wti aveva chiuso l'ottava ...