Criptovalute | non si ferma il crollo | persi 46 miliardi di dollari

Una finta Ico insegna a non farsi truffare dai furbetti delle Criptovalute : (Foto: screenshot del sito Web HoweyCoins.com) Sembra un’occasione da non lasciarsi sfuggire: una nuova criptovaluta e guadagni assicurati. Peccato sia tutto finto. Sì, perché l’HoweyCoins non esiste. È una criptovaluta finta. È finta la Initial coin offering (Ico), ossia una forma di raccolta di capitale basata su valute virtuale. È finto il white paper di otto pagine, ossia il documento che presenta il progetto. E sono finti i ...

Warren Buffett sconsiglia di comprare le Criptovalute? 3 motivi per cui non dovreste dargli retta… : Tuttavia, se si guarda all'economia globale, è chiaro che la tecnologia sta diventando sempre più protagonista, fino a rivoluzionare il modo in cui funziona l'economia globale. I tipi di società in ...