Cosenza | delirio nella notte | una città in estasi | fiume ‘rossoblu’ per la finale playoff

Una serata da… Lupi : Cosenza clamoroso - adesso la Serie B non è un sogno - 20.000 spettatori in delirio [VIDEO] : Si sono giocate le gare di ritorno della semifinale dei playoff di Serie C, Cosenza da sogno e che adesso punta alla promozione in Serie B. Il Cosenza ha battuto il Sudtirol nella semifinale dei playoff di Serie C in una partita letteralmente dominata in uno stadio San Vito – Marulla gremito da circa 20.000 spettatori: i “Lupi” calabresi volano così in finale per giocarsi la promozione in Serie B, dove i rossoblù mancano da quindici anni (ultima ...