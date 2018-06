Cos' è la Sco | l' organizzazione internazionale che per Putin è già meglio del G7

Brunetta a Salvini : “Torna da noi - Matteo. RiCostruiamo centrodestra con Berlusconi. M5s? Degli scappati di casa” : “Forza Italia, forza centrodestra. Torna a casa, Matteo“. E’ l’appello rivolto a Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Radicale, dal deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, che spiega: “Berlusconi è quello che per primo capta i bisogni di un movimento, di un popolo, di un partito. Non basta la sua rieleggibilità, certamente necessaria affinché possano cambiare gli equilibri all’interno del centrodestra e ...

Banche alla risCossa. S&P : risentono delle turbolenze di mercato : Teleborsa, - Si rasserena il clima sulle Banche italiane, dopo un'ondata di vendite per l'instabilità politica che aveva fatto impennare lo spread. Il settore torna a brillare, mettendo a segno oggi ...

Banche alla risCossa. S&P : risentono delle turbolenze di mercato : Si rasserena il clima sulle Banche italiane , dopo un'ondata di vendite per l'instabilità politica che aveva fatto impennare lo spread . Il settore torna a brillare , mettendo a segno oggi un balzo ...

Napoli - Ancelotti ha fretta di iniziare : “conosco bene l’atmosfera - voglio ripartire dalle Cose positive mostrate negli ultimi due anni” : Carlo Ancelotti ha parlato della nuova avventura sulla panchina del Napoli, sottolineando di non vedere l’ora di iniziare il proprio lavoro “Mi aspetto di fare del mio meglio come sempre. Conosco molto bene l’atmosfera e gli appassionati tifosi del Napoli perché ero un avversario quando Maradona giocava a Napoli. E’ una squadra che ha fatto davvero bene negli ultimi due anni e voglio ripartire da lì“. Lo ha detto il ...

Terremoto oggi in Calabria/ INGV ultime sCosse : Cosenza - sisma M 2.9 a Bocchigliero (11 giugno 2018) : Terremoto oggi a Catanzaro, Calabria: ultime scosse INGV di giornata, sisma M 2.9 a Bocchigliero, nessun danno segnalato. Tutte le scosse e i dati in tempo reale(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Terremoto Cosenza : sCossa con epicentro a Bocchigliero [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Roma : Ricavi nasCosti al fisco - sequestri GdF : Roma – Sequestro da parte dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti di una società di costruzioni. Si tratta di quattro immobili, tra le province di Roma e Latina, del valore complessivo di circa quattrocentomila euro . La misura è stata disposta dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli. E scaturisce da verifica fiscale delle Fiamme Gialle del Gruppo di Tivoli nei confronti di un’impresa che ...

Berlusconi prepara il ritorno : "Così cambio Forza Italia" : Il "rischio" che a destra la Lega faccia mambassa dei voti di Forza Italia è concreto, lo dicono anche i risultati delle elezioni...

24 Ore Le Mans 2018 : Fernando Alonso alla risCossa. Squadra e team giusti per tentare l’impresa : L’anno scorso aveva tentato la scalata alla 500 Miglia di Indianapolis e, fino a pochi giri dalla conclusione, prima che il motore della sua vettura lo abbandonasse, aveva chance concrete di centrare il successo sull’ovale più celebre del mondo. Quest’anno Fernando Alonso, invece, ha deciso di prendere parte alla 24 Ore di Le Mans, una gara che non ha certo bisogno di presentazioni per quanto è famosa. Lo spagnolo, quindi, ...

ANTICIPAZIONI Le verità nasCoste di sabato : alcune foto collegano Paula alla mafia russa : L'8 giugno è andata in onda la terza puntata della fiction Le verità nascoste. Il mistero su Paula s'infittisce, che cosa nasconde la ragazza? Le ANTICIPAZIONI sulla puntata del 16 giugno, possono dare risposte a questa domanda. Paula Garcia (Elena Rivera) era una bimba scomparsa all'età di otto anni, e ritornata ormai adolescente dai suoi genitori. La ricomparsa della giovane fa felice tutti i parenti e gli amici di famiglia, ma c'è qualcuno ...

Francisco Porcella : «A mio agio in Costume. Ma non con quelli di scena» : Bisogna essere onesti. Non basta un costume, per quanto bello e donante, a far assomigliare a loro un uomo qualsiasi. Ma è pur sempre un ottimo punto di partenza. Intimissimi sceglie, ancora una volta, tre uomini appassionati e determinati come testimonial, in questo caso per il lancio della nuova collezione Beachwear 2018: il surfista Francisco Porcella, l’atleta di sport estremi Niccolò Porcella e il calciatore Marco Borriello. Tre sportivi ...

Le Verità NasCoste il 16 in contemporanea con Telecinco : Va in onda in contemporanea con Telecinco, ogni venerdì su Canale 5, la miniserie Le Verità Nascoste. Il nuovo giallo

RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Diretta gol live score - semifinali : Cosenza in finale - si prosegue al Massimino! : RISULTATI PLAYOFF SERIE C, Diretta gol live score delle partite di ritorno delle semifinali. Il Cosenza si qualifica all'ultimo secondo, al Massimino non bastano ancora i 90 minuti(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 22:20:00 GMT)

Laura Pausini - scontro con Massimo Bernardini sugli "ammiccamenti" : ecco Cosa è successo. Il web si divide : Nelle sue intenzioni, voleva essere una legittima critica da fan. Peccato che l'effetto ottenuto dal giornalista e conduttore Massimo Bernardini non è stato quello sperato e su Twitter si è scatenata ...